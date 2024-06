Moody's assegna il rating investment grade "A-bf" ai buoni del tesoro tokenizzati OpenEden

È il primo e unico buono del tesoro (T-Bill) statunitense tokenizzato a livello globale a ricevere una classificazione dall'agenzia di rating del credito.

OpenEden Group sta raccogliendo nuovi finanziamenti per espandere i casi d'uso dei token T-Bill.

SINGAPORE, 20 giugno 2024 /PRNewswire/ -- L'agenzia di rating del credito globale, Moody's Ratings, ha assegnato un rating "A-bf" al fondo obbligazionario Hill Lights International Limited, il fondo regolamentato che emette titoli tokenizzati di buoni del tesoro statunitensi OpenEden.

La valutazione colloca i token T-Bill OpenEden nella categoria di qualità "investment grade". Secondo Moody's Ratings and Symbols Definitions: "I fondi del mercato monetario e i fondi obbligazionari con rating A... sono giudicati essere in possesso di molte caratteristiche di investimento favorevoli e sono considerati strumenti di investimento di livello medio-alto" .

Una novità assoluta nel settore

Poiché gli asset tokenizzati del mondo reale ("RWA") sono diventati sempre più popolari, i buoni del tesoro, in particolare, si sono rivelati una scelta popolare per molti emittenti, tra cui il token "BENJI" di Franklin Templeton e il token rivale "BUIDL" di BlackRock. .

Altri importanti emittenti di buoni del tesoro tokenizzati sono Ondo Finance, Maple Finance, Matrixport e Backed Finance, secondo un sondaggio sui buoni del tesoro statunitensi tokenizzati pubblicato alla fine dello scorso anno in una guida "Crypto Treasury Management" per i CFO nel Web3.

Tuttavia, OpenEden è il primo e unico prodotto T-Bill statunitense tokenizzato a livello globale a ricevere un rating di credito.

Eugene Ng, cofondatore di OpenEden ha affermato: "Ricevere una valutazione "A" da Moody's è una pietra miliare per il settore e un voto di fiducia nella nostra piattaforma tokenizzata T-Bill. Convalida il nostro impegno alla costruzione di un elemento fondamentale affidabile per l'ecosistema DeFi per accedere ai rendimenti dei buoni del tesoro statunitensi tokenizzati".

Rete di partner in crescita per espandere l'utilità TBILL

Sebbene i buoni del tesoro siano stati in gran parte utilizzati come alternativa al contante, la tokenizzazione consente una maggiore utilità per questa classe di asset. La Società sta collaborando attivamente con più società di pagamenti, protocolli DeFi, portafogli crittografici e altre app Web3 per consentire agli utenti di accedere ai rendimenti dei buoni del tesoro statunitensi su diverse blockchain.

Ad esempio, gli istituti possono utilizzare i loro token T-Bill come garanzia idonea per il finanziamento, grazie a una partnership con Hidden Road Partners e Standard Chartered Zodia Custody.

Anche gli istituti finanziari tradizionali come gli hedge fund, le società di trading buy-side e le tesorerie aziendali possono accedere facilmente ai token T-Bill OpenEden tramite i suoi partner di custodia come BitGo, HexTrust e Rakkar Digital che si appoggia a SCB.

OpenEden sta inoltre attuando un nuovo round di finanziamento per introdurre rendimenti on-chain in casi d'uso più incentrati sui pagamenti. Prevede di chiudere il round di finanziamento nei prossimi mesi.

Jeremy Ng, cofondatore di OpenEden ha spiegato: "I rendimenti spingono gli investitori ad acquisire e detenere criptovalute. Ma i pagamenti fanno sì che le persone continuino a utilizzare le criptovalute per facilitare una quota maggiore di attività economiche. Migliorare l'accesso a strumenti di pagamento affidabili e redditizi è la chiave per coinvolgere il prossimo miliardo di utenti delle criptovalute".

Informazioni sul gruppo OpenEden (www.openeden.com)

OpenEden sta costruendo il ponte verso un nuovo sistema finanziario. La nostra missione è portare asset del mondo reale sulla blockchain per sbloccare trilioni di dollari di valore.

