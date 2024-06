Moody's attribue la note « A-bf » aux bons du Trésor tokenisés d'OpenEden.

Il s'agit du premier et du seul produit tokenisé de bons du Trésor américain à recevoir une note de l'agence de notation.

Le groupe OpenEden lève de nouveaux fonds pour élargir les cas d'utilisation des tokens TBILL.

SINGAPOUR, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'agence de notation mondiale Moody's Ratings a attribué une notation de fonds obligataire « A-bf » à Hill Lights International Limited - le fonds réglementé qui émet les bons du Trésor américain tokenisés d'OpenEden.

Cette note place les tokens TBILL d'OpenEden dans la catégorie de qualité « investment-grade ». Selon Moody's Ratings and Symbols Definitions: « Les fonds du marché monétaire et les fonds obligataires notés A (...) sont considérés comme possédant de nombreuses caractéristiques d'investissement favorables et comme des instruments d'investissement de qualité supérieure ».

Une première dans l'industrie

Les actifs du monde réel (« RWA ») tokenisés ayant connu un regain de popularité, les bons du Trésor, en particulier, se sont révélés être un choix populaire pour de nombreux émetteurs, notamment le token « BENJI » de Franklin Templeton et son rival « BUIDL » de BlackRock.

Parmi les autres émetteurs notables de bons du Trésor tokenisés figurent Ondo Finance, Maple Finance, Matrixport et Backed Finance, selon une enquête sur les bons du Trésor américains tokenisés publiée dans un guide « Crypto Treasury Management » destiné aux CFO Web3 à la fin de l'année dernière.

Cependant, OpenEden est le premier et le seul produit de bons du Trésor américain tokenisés à recevoir une notation de crédit.

Eugene Ng, cofondateur d'OpenEden, déclare : « Recevoir une note A de Moody's est une étape importante pour l'industrie et un vote de confiance dans notre plateforme de bons du Trésor tokenisés. Ce score valide notre engagement à jeter des bases solides pour l'écosystème DeFi afin d'accéder aux rendements des bons du Trésor américain tokenisés ».

Un réseau croissant de partenaires pour étendre l'utilité de TBILL

Alors que les bons du Trésor ont été largement détenus comme une alternative à l'argent liquide, la tokénisation permet une plus grande utilité pour la classe d'actifs. La société s'associe activement à d'autres sociétés de paiement, de protocoles DeFi, de portefeuilles cryptographiques et d'autres applications Web3 pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux rendements des bons du Trésor américain sur différentes blockchains.

Par exemple, les institutions peuvent utiliser leurs tokens TBILL comme garantie éligible pour le financement, grâce à un partenariat avec Hidden Road Partners et Zodia Custody de Standard Chartered.

Les institutions financières traditionnelles telles que les fonds spéculatifs, les sociétés de trading buy-side et les trésoreries d'entreprise peuvent également accéder facilement aux tokens TBILL d'OpenEden par l'intermédiaire de ses partenaires de dépôt tels que BitGo, HexTrust et Rakkar Digital, soutenu par SCB.

OpenEden lance également un nouveau cycle de financement pour introduire des rendements sur la chaîne dans des cas d'utilisation plus axés sur le paiement. La société prévoit de finaliser le cycle de financement dans les mois à venir.

Jeremy Ng, cofondateur d'OpenEden , explique : « Les rendements attirent les investisseurs pour acquérir et détenir des cryptomonnaies. Mais les paiements permettent aux gens d'utiliser les cryptomonnaies pour permettre une plus grande partie des activités économiques. L'amélioration de l'accès à des instruments de paiement fiables et porteurs de rendement est essentielle à l'arrivée du prochain milliard d'utilisateurs de cryptomonnaies ».

À propos du Groupe OpenEden (www.openeden.com)

OpenEden lance une passerelle vers un nouveau système financier. Notre mission est d'amener les actifs du monde réel sur la chaîne pour générer une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars.

