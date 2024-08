Morphy Richards aposta na inovação global durante os Jogos Olímpicos de Paris trazendo o primeiro condicionador de ar portátil sem dutos do mundo para os atletas

LONDRES, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Morphy Richards está pronta para lançar um novo produto inovador - o primeiro condicionador de ar portátil sem dutos certificado do mundo. Antes mesmo de seu lançamento oficial, esse produto inovador já está levando ar refrigerado aos atletas da Vila Olímpica de Paris durante os dias quentes de verão.

Os atletas estão usando os novos condicionadores de ar portáteis sem dutos da Morphy Richards na Vila Olímpica de Paris antes de seu lançamento, e a foto foi autorizada por eles.

Após a atualização de sua marca, a Morphy Richards está lançando uma série de novidades em 2024, com destaque para o condicionador de ar portátil sem dutos. Cumprindo sua missão de "Inovar para iluminar o caminho do progresso", a Morphy Richards tem como objetivo proporcionar mais alegria à vida das pessoas, combinando percepções centradas no ser humano com design inteligente. O inovador condicionador de ar portátil fará sua estreia no Kickstarter no início de setembro deste ano e também será apresentado na IFA Tech Show 2024 em Berlim. Essa dupla inauguração exibirá as robustas capacidades da Morphy Richards em desenvolvimento e inovação de produtos, sintetizando a filosofia de "Ideias Inteligentes" da marca.

Diante da notícia de que a Vila Olímpica de Paris não possui ar condicionado instalado, a Morphy Richards acelerou a produção de um lote dessas unidades portáteis para garantir que os atletas possam descansar e recarregar as baterias com conforto. Um representante do Comitê Olímpico da Islândia comentou: "O condicionador de ar portátil da Morphy Richards está fazendo toda a diferença para nós nos dias mais quentes!"

A intervenção oportuna da Morphy Richards demonstra seu compromisso em melhorar a qualidade de vida e ajudar os atletas a atingir o desempenho máximo. Essa iniciativa reforça a dedicação da Morphy Richards à inovação e sua capacidade de responder rapidamente às necessidades globais e, mais uma vez, comprova sua força como empresa inovadora no setor de tecnologia de bens de consumo para a indústria e os consumidores.

Fundada no Reino Unido em 1936, a Morphy Richards é conhecida por seus eletrodomésticos pequenos, inovadores e elegantes. Criados a partir da combinação perfeita de tecnologias de ponta com ideias inteligentes, os eletrodomésticos pequenos e inovadores da Morphy Richards proporcionam agradáveis experiências de produto a inúmeros lares em mais de 30 países. Posteriormente, a Morphy Richards entrará em mais mercados globais herdando os produtos clássicos e desenvolvendo novos produtos inovadores.

