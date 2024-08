Morphy Richards startet globale Innovation mit dem weltweit ersten portablen Klimagerät ohne Abluftschlauch für Athleten während der Olympischen Spiele in Paris

LONDON, 7. August 2024 /PRNewswire/ -- Morphy Richards wird ein bahnbrechendes neues Produkt auf den Markt bringen – das erste zertifizierte portable Klimagerät der Welt ohne Abluftschlauch. Noch vor der offiziellen Markteinführung sorgt dieses innovative Produkt während der heißen Sommertage für kühlende Luft für die Athleten im Olympischen Dorf in Paris.

Athletes are using Morphy Richards' upcoming ductless portable air conditioners in the Paris Olympic Village ahead of their release, and the photo is authorized by the athletes.

Nach seinem Marken-Upgrade führt Morphy Richards 2024 eine Reihe neuer Produkte ein, wobei das portable Klimagerät ohne Abluftschlauch ein besonderes Highlight ist. Gemäß seiner Mission „Innovate for enlightening progress" will Morphy Richards das Leben der Menschen mit durch Freude bereichern, indem es menschenzentrierte Erkenntnisse mit intelligentem Design verbindet. Das innovative portable Klimagerät wird Anfang September dieses Jahres auf Kickstarter sein Debüt feiern und auch auf der IFA Tech 2024 in Berlin zu sehen sein. Diese doppelte Vorstellung wird die robusten Fähigkeiten von Morphy Richards in der Produktentwicklung und -innovation zeigen und so die Philosophie der Marke „Smart Ideas" verdeutlichen.

Angesichts der Nachricht, dass das olympische Dorf in Paris über keine eingebaute Klimaanlage verfügt, hat Morphy Richards die Produktion einer Reihe dieser portablen Geräte beschleunigt, um sicherzustellen, dass sich die Athleten in angenehmer Atmosphäre ausruhen und regenerieren können. Ein Vertreter des isländischen Olympischen Komitees bemerkte: „Das portable Klimagerät von Morphy Richards macht für uns an den heißesten Tagen den entscheidenden Unterschied aus!"

Das rechtzeitige Eingreifen von Morphy Richards zeigt das Engagement des Unternehmens, die Lebensqualität zu verbessern und Athleten bei der Erzielung von Spitzenleistungen zu unterstützen. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Morphy Richards für Innovationen und seine Fähigkeit, schnell auf globale Bedürfnisse zu reagieren, und beweist der Industrie und den Verbrauchern einmal mehr seine Stärke als Innovator im Bereich der Verbrauchertechnologie.

Das 1936 in Großbritannien gegründete Unternehmen Morphy Richards ist bekannt für seine innovativen und stylischen Haushaltskleingeräte. Die innovativen Kleingeräte von Morphy Richards vereinen Spitzentechnologien mit intelligenten Ideen und bieten unzähligen Haushalten in mehr als 30 Ländern überzeugende und angenehme Produkterlebnisse. Als nächstes wird Morphy Richards durch die Weiterführung klassischer Produkte und die Entwicklung innovativer neuer Produkte weitere globale Märkte erschließen.

