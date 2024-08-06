摩飛打造全球首款無尾移動空調 助力巴黎奧運村運動員清涼度夏

倫敦2024年8月6日 /美通社/ -- 英國小家電品牌摩飛計劃於今年9月推出全球旗艦品，全球首個獲得認證的無尾移動空調，現已提前出現在巴黎奧運村，為比賽期間的運動員們帶來冰爽的體驗。冰島奧委會的代表Kristín表示：「摩飛的無尾移動空調在最熱的日子裡為我們運動員帶來了極大的幫助。」

摩飛品牌在品牌升級後明確了「生活智慧的融合創新者」定位，用科技創新引導產品研發，用帶來生活的驚喜進階升級產品體驗。2024年推出全新品類，打造產品差異化的優勢，最新款無尾移動空調在行業裡，無論是外觀還是技術，或是性能的體驗感，都擁有絕對的創新和驚喜感。從產品構思之初，就明確了「真無尾，真製冷」的產品定位，實現了超長距離傳遞冷氣，最大範圍覆蓋人群和空間。