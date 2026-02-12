Muyuan Foods (02714.HK) listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, embarca em uma nova jornada global

HONG KONG, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 6 de fevereiro de 2026, Muyuan Foods Co., Ltd. A "Muyuan Foods" ou "Empresa", código de ações: 02714.HK, líder global no setor de suinocultura, foi oficialmente listada na Bolsa de Valores de Hong Kong Limited, tornando-se a primeira empresa de suinocultura com listagem dupla "A+H" na China. Supondo que a Opção de Sobrealocação seja totalmente exercida, o rendimento líquido desta oferta será de até HK$ 12,038 bilhões. Esta seria a maior oferta pública inicial (IPO) de empresas agrícolas e pecuárias do mundo desde 2026 e uma das maiores IPOs do setor agrícola na bolsa de valores de Hong Kong nos últimos anos.

Desde o lançamento da sua oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, em 29 de janeiro, a Muyuan Foods tem recebido uma resposta calorosa do mercado, com uma sobre-subscrição na oferta pública em Hong Kong e subscrições entusiásticas por parte dos principais investidores institucionais globais na colocação internacional. A participação de instituições, como Charoen Pokphand Foods, Wilmar International Limited (Wii Pte. Ltd. e HPRY), Sinochem Hong Kong, Hong Kong Yunong International, Fidelity Funds, demonstra plenamente que o mercado de capitais internacional reconhece as vantagens da cadeia industrial integrada e o alto valor de crescimento da Muyuan.

60% dos recursos serão utilizados na expansão global dos negócios da empresa, na melhoria da cadeia de suprimentos e em fusões e aquisições estratégicas; 30% serão investidos em pesquisa e desenvolvimento em áreas como reprodução e suinocultura inteligente; e os 10% restantes serão utilizados para complementar o capital operacional.

Como a empresa suinícola número 1 do mundo em termos de volume de vendas de suínos por vários anos consecutivos, a Muyuan formou uma estrutura de cadeia industrial totalmente integrada. Em 2025, vendeu 77,98 milhões de suínos e abateu 28,66 milhões de suínos. Em termos de desenvolvimento internacional, a empresa toma o Vietnã como ponto de partida e, simultaneamente, realiza um layout de negócios nos mercados do Sudeste Asiático, como as Filipinas e a Tailândia.

A listagem bem-sucedida das ações H está abrindo um novo capítulo no desenvolvimento internacional da Muyuan. No futuro, a Muyuan aumentará o investimento em P&D para promover a modernização inteligente e ecológica da suinocultura por meio da inovação tecnológica, construir uma marca com influência internacional e avançar na transição da China de um grande produtor de suínos para um forte produtor de suínos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888520/Muyuan_Foods.jpg

FONTE Muyuan Foods