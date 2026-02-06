牧原股份（02714.HK）港交所上市 開啟全球化新徵程
香港2026年2月6日 /美通社/ -- 2026年2月6日，全球生豬養殖龍頭牧原股份（股票代碼：02714.HK）在港交所正式掛牌，成為中國生豬養殖行業首家實現「A+H」兩地上市的企業。若超額配售權悉數行使，發行淨額最高可達120.38億港元，既是2026年以來全球規模最大的農牧企業IPO，也是港股農業板塊近年最大規模IPO之一。
自1月29日啟動港股招股以來，牧原股份備受市場青睞，香港公開發售超額認購，國際配售獲全球主流機構踴躍申購。正大食品、豐益國際、中化香港、香港豫農國際、富達基金等的積極參與，也彰顯了國際市場對其全產業鏈優勢及成長價值的認可。
此次募集資金中，約60%將用於拓展全球商業版圖，包括加強全球採購的供應鏈建設、加強海外市場佈局與覆蓋以及海外併購等戰略舉措的推進；約30%將用於研發投入，包括在育種、智能養殖、營養管理及生物安全等方面的支出；約10%將用於補充營運資金。
作為連續多年生豬出欄量全球第一的企業，牧原已形成全產業鏈佈局，2025年商品豬出欄7798萬頭、屠宰量2866萬頭。在海外發展方面，牧原股份以越南為起點，同步推進菲律賓、泰國等東南亞市場的業務佈局。
港股的成功上市，開啟了牧原股份國際發展的新篇章。下一步，牧原將加大研發投入，以技術創新推動智能化、綠色化升級，打造具有國際影響力的品牌，推動中國從養豬大國向養豬強國邁進。
