Neinor Homes assina uma Joint-Venture com a Bain Capital para fortalecer sua posição de liderança no mercado espanhol

MADRI, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Neinor, a principal incorporadora residencial espanhola listada na bolsa, chegou a um acordo com a Merak, uma holding controlada por fundos administrados pela Bain Capital, para adquirir uma participação de 10% na Habitat e firmar um acordo em que a Neinor fornecerá serviços de desenvolvimento e gestão para os desenvolvimentos em andamento e para o banco de terrenos da Habitat.

O maior negócio fechado pela Neinor desde 2021 para fortalecer sua posição de liderança no mercado espanhol

NEINOR HOMES THE SPANISH LEADING RESIDENTIAL PLATFORM

A Habitat é uma das maiores construtoras de casas com c.8.000# banco de terrenos. Graças a este acordo, a Neinor reforçará a sua posição de liderança na Habitação Residencial Espanhola. Juntamente com os seus parceiros estratégicos, a Neinor irá gerir um banco de terrenos composto por cerca de 25 000 unidades com um valor de avaliação de +€ 2,5 mil milhões de VGA.

Atinge € 1,2 bilhão em AUMs em 18 meses, mais do que dobrando sua meta de 5 anos

Dentro de seu Plano Estratégico (2023-27), a Neinor colocou uma ênfase maior na otimização de seu balanço patrimonial, ao mesmo tempo em que busca um crescimento eficiente em termos de capital próprio. Desde março-23, a empresa assinou outros 5 acordos de parceria com a AXAIM, Orion Capital, Urbanitae, Octopus Real Estate e Avenue Capital por +€ 500 milhões.

Borja García-Egotxeaga, CEO da Neinor Homes, comenta: "Este acordo deve transformar o paradigma de crescimento no setor residencial espanhol, onde nos últimos anos as plataformas existentes não conseguiram escalar significativamente. Hoje, graças à nossa capacidade de negociação e execução, estamos estrategicamente posicionados para aproveitar as oportunidades de crescimento de maneira altamente agregadora para acionistas e coinvestidores. Além disso, a força esperada do macro espanhol nos próximos três anos deve atuar como um vento a favor claramente jogando em nossa vantagem. Durante este período, a história patrimonial da Neinor passará rapidamente de ser o maior rendimento de dividendos na EuroStoxx600 com c.30% de retorno esperado nos próximos 18 meses para um crescimento de lucros de dois dígitos."

Jordi Argemi, Vice-CEO e CFO da Neinor Homes, diz: "Esta transação marca um avanço na execução do Plano Estratégico da Neinor, pois acelera o momento e a escala do nosso negócio de joint venture, cujo valor ainda não foi precificado pelo mercado. Até agora, com os AUMs de € 1,2 bilhão, a Neinor superou em muito suas expectativas iniciais e implantou c.€ 50 milhões visando +25% de TIR. Além disso, estamos extremamente satisfeitos por, com uma estrutura inovadora, termos conseguido ganhar a confiança da Bain Capital como seu principal parceiro em Espanha, reforçando a nossa capacidade de gerir a sua plataforma e maximizar os retornos."

