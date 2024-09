Neinor Homes signe un accord de coentreprise avec Bain Capital pour renforcer sa position de leader sur le marché espagnol

MADRID, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Neinor, le principal promoteur résidentiel espagnol coté en bourse, conclut un accord avec Merak, une société de portefeuille contrôlée par des fonds gérés par Bain Capital, afin d'acquérir une participation de 10 % dans Habitat et conclut un accord selon lequel Neinor fournira des services de développement et de gestion aux développements en cours et à la banque de terrains d'Habitat.

La plus importante opération conclue par Neinor depuis 2021 pour renforcer sa position de leader sur le marché espagnol.

NEINOR HOMES THE SPANISH LEADING RESIDENTIAL PLATFORM

Habitat est l'un des plus grands constructeurs d'habitations avec une réserve de terrains d'environ 8 000 pieds carrés. Grâce à cet accord, Neinor renforcera sa position de leader dans le secteur du logement résidentiel en Espagne. En collaboration avec ses partenaires stratégiques, Neinor gérera une banque de terrains comprenant environ 25 000 unités d'une valeur estimée à + 2,5 milliards d'euros.

Atteint 1,2 milliard d'euros d'actifs sous gestion en 18 mois, soit plus du double de son objectif à 5 ans.

Dans le cadre de son plan stratégique (2023-27), Neinor a mis l'accent sur l'optimisation de son bilan tout en poursuivant une croissance efficace en termes de fonds propres. Depuis le 23 mars, la société a signé cinq autres accords de partenariat avec AXAIM, Orion Capital, Urbanitae, Octopus Real Estate et Avenue Capital pour un montant de 500 millions d'euros.

Borja García-Egotxeaga, PDG de Neinor Homes, commente : "Cette opération va certainement transformer le paradigme de la croissance dans le secteur résidentiel espagnol, où, ces dernières années, les plateformes existantes n'ont pas été en mesure de se développer de manière significative. Aujourd'hui, grâce à notre capacité de négociation et d'exécution, nous sommes stratégiquement positionnés pour saisir les opportunités de croissance de manière à ce qu'elles soient très rentables pour les actionnaires et les co-investisseurs. En outre, la vigueur attendue de la macroéconomie espagnole au cours des trois prochaines années devrait agir comme un vent arrière, ce qui joue clairement en notre faveur. Au cours de cette période, l'histoire des actions de Neinor passera rapidement du statut de société à dividende le plus élevé de l'EuroStoxx600, avec un rendement attendu d'environ 30 % au cours des 18 prochains mois, à celui d'une croissance à deux chiffres des bénéfices.

Jordi Argemi, directeur général adjoint et directeur financier de Neinor Homes, déclare : "Cette transaction marque une avancée dans l'exécution du plan stratégique de Neinor, car elle accélère à la fois le calendrier et l'échelle de notre activité JV, dont la valeur n'a pas encore été évaluée par le marché. Jusqu'à présent, avec les 1,2 milliard d'euros d'actifs sous gestion, Neinor a largement dépassé ses attentes initiales et a déployé environ 50 millions d'euros en visant un taux de rendement interne de +25%. En outre, nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu, grâce à une structure innovante, gagner la confiance de Bain Capital en tant que son principal partenaire en Espagne, renforçant ainsi notre capacité à gérer leur plateforme et à maximiser les rendements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512745/NEINOR_HOMES.jpg

