Neinor Homes 與 Bain Capital 簽訂合資企業協議，以鞏固在西班牙市場的領導地位

Habitat 是最大的房屋建築商之一，擁有約 8,000 公頃的土地儲備。得益於這項協議，Neinor 將加強在西班牙住宅房屋領域的領導地位。Neinor 將與策略夥伴共同管理土地儲備，其中包括約 25,000 個單位，評估總資產值 (GAV) 超過 25 億歐羅。

在 18 個月內達到 12 億歐羅的資產管理規模，是五年期目標的兩倍以上

在其策略計劃（2023 ─ 27 年）中，Neinor 更著重於優化資產負債表，同時追求具股本效益的成長。 自 3 月 23 日以來，公司已與 AXAIM、Orion Capital、Urbanitae、Octopus Real Estate 和 Avenue Capital 簽署其他 5 項合作協議，價格為 5 億歐羅。

Neinor Homes 行政總裁 Borja García-Egotxeaga 表示：「近年來，現有平台無法有意義地擴展，這筆交易勢必改變西班牙住宅產業的成長模式。今天，多虧了我們的交易和執行能力，我們的策略定位是把握成長機會，為股東和共同投資人帶來更高回報。此外，西班牙宏觀經濟在未來三年的預期強勢，將成為我們的優勢。在這段期間內，Neinor 的股權故事將從 EuroStoxx600 最高股息率快速轉型為雙位數盈餘成長，預期未來 18 個月的回報率約為 30%。」

Neinor Homes 副行政總裁暨財務總監 Jordi Argemi 表示：「這筆交易標誌著 Neinor 戰略計劃的執行突破，因其加快我們合營業務的時間和規模，其價值尚未由市場定價。迄今為止，在 12 億歐羅的資產管理規模下，Neinor 已經遠超其最初的預期，並部署了約 5,000 萬歐羅，目標內部回報率為至少 25%。此外，我們非常高興憑藉創新的結構贏得 Bain Capital 的信任，能夠作為其在西班牙的主要合作拍檔，從而增強我們管理其平台和最大化回報的能力。」

聯絡方式：

投資者關係部

[email protected]

SOURCE NEINOR HOMES