NEOM revela Magna, a sua nova região costeira

NEOM, Arábia Saudita, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração da NEOM revelou hoje o desenvolvimento de Magna, o seu destino costeiro de luxo. Parte do portfólio regional de turismo sustentável da NEOM, Magna está situada na deslumbrante costa do Golfo de Aqaba e inclui os destinos premium recentemente anunciados de Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan, Gidori, Treyam e Jaumur.

Os doze destinos estender-se-ão por 120 quilómetros e estão preparados para estabelecer um novo padrão global no turismo sustentável de luxo. Sendo a encarnação física do ambicioso e futurista programa Saudi Vision 2030, a Magna será desenvolvida com um foco central em tecnologia de ponta, arquitetura de classe mundial e comodidades ultramodernas que se fundem sem esforço com a natureza.

Cada destino é individualmente único, com a sua própria oferta distinta para residentes e hóspedes, mas mistura-se perfeitamente para formar um destino unificado. Serão interligados pela conservação, preservação e rejuvenescimento da flora e fauna autóctones, bem como pela paisagem natural de cortar a respiração. O empreendimento incluirá 15 hotéis de luxo, 1600 quartos de hotel, suites e apartamentos e mais de 2500 residências de luxo nos seus destinos.

Nadhmi Al-Nasr, Diretor Executivo (CEO) da NEOM, afirmou: "A região costeira de Magna, a principal região da NEOM, é um tesouro do futuro, repleto de beleza natural e tecnologia avançada. Alinhada com os nossos três pilares de redefinição de negócios, conservação e habitabilidade, a Magna desempenhará um papel fundamental na construção de um forte ecossistema turístico na NEOM. É importante salientar que a Magna contribuirá positivamente para os esforços nacionais de diversificação económica e para os objetivos mais amplos do programa Saudi Vision 2030, ajudando a posicionar o Reino como um líder mundial no turismo de luxo."

Em conformidade com o transformador programa Saudi Vision 2030, a Magna e os seus destinos estimularão a economia do Reino através da criação de 15.000 postos de trabalho nos setores do turismo, lazer e hotelaria. Prevê-se que o empreendimento contribua com 2,6 mil milhões de SAR para o PIB do Reino até 2030, que acolha 14.500 residentes e que registe mais de 300.000 dormidas por ano. A Magna apresenta uma oportunidade sem precedentes para os investidores e promotores fazerem parte de um dos projetos mais pioneiros do mundo, com a sustentabilidade integrada em todas as fases, desde a conceção à construção e à manutenção a longo prazo.

A Magna é a mais recente região da NEOM no âmbito do desenvolvimento do gigaprojeto em evolução no noroeste da Arábia Saudita, seguindo-se a Sindalah, THE LINE, Trojena e Oxagon.

