НЕОМ сообщает о Магне, новом прибрежном регионе

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NEOM Company

05 июн, 2024, 13:00 GMT

НЕОМ, Саудовская Аравия, 5 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров НЕОМа, сегодня сообщил о строительстве Магны, роскошного жилого комплекса на берегу моря. Магна, входящая в линейку объектов региональной программы устойчивого развития туризма НЕОМ, расположена на завораживающем своей красотой побережье залива Акаба и включает в себя элитные жилые комплексы Лейя, Эпикон, Сиранна, Утамо, Норалана, Аквеллум, Зардун, Ксайнор, Эланан, Гидори, Треям и Джаумур, о которых сообщалось ранее.

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NEOM reveals Magna, its new coastal region.
NEOM reveals Magna, its new coastal region.


Двенадцать жилых комплексов простираются на 120 километров и задают новый мировой стандарт элитного туризма в рамках концепции устойчивого развития. Как живое воплощение амбициозной футуристической программы «Видение Саудовской Аравии 2030», Магна будет создаваться с акцентом на инновационные технологии, архитектуру мирового класса и сверхсовременные блага цивилизации, гармонично вписывающиеся в окружающие пейзажи.

Каждый из жилых комплексов по-своему уникален и может предложить что-то особенное своим жителям и гостям, но при этом идеально сочетается по стилю с соседними объектами. Всех их объединяют идеи сохранения дикой природы, защиты окружающей среды и возрождения флоры и фауны, позволяя создать захватывающий дух естественный ландшафт. Проект строительства включает 15 роскошных отелей, 1 600 гостиничных номеров и апартаментов и более 2 500 элитных резиденций в жилых комплексах.

Назми ан-Наср, генеральный директор НЕОМа, сообщил: «Элитный прибрежный район Магна проекта НЕОМ представляет собой олицетворение будущего, сочетающее в себе естественную красоту и передовые технологии. Проект Магны, основанный на трех столпах переосмысления бизнеса, охраны природы и качества жизни, будет играть ключевую роль в создании надежной туристической экосистемы в рамках НЕОМа. Что немаловажно, Магна внесет положительный вклад в усилия по диверсификации государственной экономики и расширению целей программы «Видение Саудовской Аравии 2030», что позволит королевству стать мировым лидером в области элитного туризма».

В соответствии с программой «Видение Саудовской Аравии 2030», Магна и входящие в нее жилые комплексы будет стимулировать экономику королевства путем создания 15 000 рабочих мест в отраслях туризма, досуга и гостеприимства. По прогнозам, к 2030 году строительство увеличит ВНП королевства на 2,6 миллиарда риялов, позволит разместить 14 500 жильцов и принимать более 300 000 гостей ежегодно. Магна представляет собой беспрецедентную возможность для инвесторов и застройщиков принять участие в одном из самых инновационных в мире проектов, каждый этап которого, от проектирования до строительства и долгосрочного технического обслуживания, реализован в рамках концепции устойчивого развития.

Магна представляет собой последний из известных на данный момент регионов НЕОМа в рамках реализуемого гигапроекта в северо-западной части Саудовской Аравии после Синдалы, THE LINE, Троены и Оксагона.

Пресс-кит: https://fileshare.neom.com/s/4Yw5bDbY7ZZ3fcH
Пароль: NEOMMagna123

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2431006/NEOM_reveals_Magna.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2288277/NEOM_Logo.jpg

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