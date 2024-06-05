NEOM發佈全新濱海區Magna

每個目的地都獨一無二，為居民和客人提供獨特體驗，但彼此又無縫融合、渾然一體——它們將通過對本地動植物群和壯美自然景觀的保存、維護和恢復緊密相連。 該開發項目包括15家豪華酒店，1600間酒店客房、套房和公寓，以及2500多套高端住宅。

NEOM首席執行官納茲米•納賽爾表示：「NEOM的首要濱海區Magna融自然美景和先進科技為一體，將成為明日之星。重新定義商業、環保和宜居性是我們的三大核心，Magna也將以此為中心，在NEOM建立强大旅遊生態系統的偉業中發揮關鍵作用。重要的是，Magna將為實現國家經濟多元化和更廣泛的『沙特願景2030』目標作出積極貢獻，幫助沙特成為全球奢華旅遊業的領導者。」

根據劃時代的「沙特願景2030」，Magna及其目的地將在旅遊、休閒和酒店業創造15000個就業機會，以刺激沙特經濟發展。 預計到2030年，該開發專案將為沙特創造26億沙特裡亞爾的國內生產總值，它可容納14500名居民，每年接待超過300000名過夜訪客。 Magna為投資者和開發商提供了一個前所未有的機會，讓他們能够參與從設計、施工到長期維護的每個階段都融入可持續性理念的世界最具開創性的項目之一。

Magna是NEOM繼Sindalah、THE LINE、Trojena和Oxagon之後，在沙特阿拉伯西北部持續推進的giga項目開發的最新區域。

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新聞資料包：https://fileshare.neom.com/s/zScJDSn2Lr929D5

密碼：NEOMMagna123

關於 NEOM

NEOM 是人類進步的加速器，也是對新未來的展望。NEOM 位於沙烏地阿拉伯西北部的紅海沿岸。 我們正在從頭開始建設，將其打造成一個有人類居住的實驗室。在這裡，創業精神將為這個新的未來之城譜寫發展之路。它將成為那些懷有遠大夢想的人們的目的地和家園。在這裡，他們可共同建立一個新的宜居城市、創造蓬勃發展的企業和重塑環保理念。

NEOM將建有超級連接的認知型城鎮、港口和企業區、研究中心、體育和娛樂場所以及旅遊勝地。作為創新中心，企業家、商業領袖和各公司機構將以開創性的方式研究、孵化和商業化新技術和企業。NEOM 的居民將體現一種國際精神，擁抱一種探索、冒險和多樣性的文化。

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SOURCE NEOM Company