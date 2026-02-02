Nespon Solutions: Lançamento das Operações no Brasil

DALLAS, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Nespon Solutions anunciou hoje o lançamento de suas operações no Brasil, ampliando sua presença na América Latina. As operações no país começaram em 2 de fevereiro de 2026, sob a liderança de Luciano Miyake, executivo com experiência em consultorias como Capgemini, PwC e T-Systems. Miyake une-se à Nespon para conduzir o crescimento de mercado, fortalecer o relacionamento com clientes e garantir excelência na entrega.

O anúncio reforça o investimento da Nespon na América Latina, após anos de crescimento. Como parte dessa expansão, Daniel Mark, Presidente para a América Latina, terá papel estratégico na orientação da execução de mercado, no fortalecimento de alianças com parceiros e na capacitação da equipe brasileira para escalar com consistência. A experiência de ambos e a liderança na LATAM apoiam a integração do Brasil à presença regional mais ampla da Nespon.

"O Brasil é um dos mercados de tecnologia corporativa mais dinâmicos", afirmou Umer Fazal, CEO da Nespon Solutions. "O lançamento no país reflete nossa visão de longo prazo para a América Latina e nosso compromisso em investir em talentos, no ecossistema e na inovação. Com Luciano Miyake liderando o Brasil e Daniel Mark conduzindo nossa estratégia regional, tenho confiança de que a Nespon Brasil será uma operação forte."

A entrada da Nespon no Brasil se apoia em sua presença nas Américas, Europa e Ásia, sustentada por um modelo de entrega escalável onshore, nearshore e offshore, reconhecido por qualidade e cobertura global de fuso horário. As equipes da Nespon possuem centenas de certificações e são reconhecidas por entregar programas complexos para clientes corporativos nos setores de Telecomunicações, Serviços Financeiros, Seguros, Utilities, entre outros.

"Estou honrado em liderar a expansão da Nespon no Brasil", disse Luciano Miyake. "A visão da empresa e seu histórico de excelência estão alinhados às necessidades do mercado brasileiro. Juntos, construiremos uma operação de alta performance, com foco em resultados mensuráveis, sucesso do cliente e crescimento de longo prazo."

A Nespon Brasil focará em:

Implementações Salesforce

Programas de transformação de Dados e IA

Consultoria em transformação

Digital e desenvolvimento de software e integração de sistemas

Sobre a Nespon Solutions

A Nespon Solutions é uma empresa de consultoria especializada em Salesforce, dados, IA e transformação digital, com operações na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia, entregando soluções que impulsionam resultados de negócios.

