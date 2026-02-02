Nespon Solutions anuncia el lanzamiento oficial de sus operaciones en Brasil

DALLAS, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Nespon Solutions, líder en transformación digital, anunció hoy el lanzamiento formal de sus operaciones en Brasil, marcando una expansión estratégica en América Latina. Las actividades en el país comienzan oficialmente el 2 de febrero de 2026, bajo el liderazgo de Luciano Miyake, quien se suma a Nespon para impulsar el crecimiento del mercado, fortalecer la relación con los clientes y asegurar excelencia en la prestación de servicios.

Este anuncio refuerza la inversión continua de Nespon en América Latina, tras años de crecimiento acelerado. Como parte de esta expansión, Daniel Mark, presidente para América Latina, tendrá un rol clave en la ejecución de la estrategia regional, el fortalecimiento de alianzas con socios estratégicos y el desarrollo del equipo local. Su trayectoria de liderazgo en LATAM facilitará la integración fluida de Brasil dentro del ecosistema regional de Nespon.

"Brasil representa uno de los mercados de tecnología empresarial más dinámicos y con mayor potencial del mundo", afirmó Umer Fazal, CEO de Nespon Solutions. "El inicio de operaciones aquí refleja nuestra visión de largo plazo para América Latina y nuestro compromiso de invertir en el talento, ecosistema y potencial de innovación regional. Con Luciano liderando Brasil y Daniel impulsando nuestra estrategia regional, confío en que Nespon Brasil se convertirá en una de nuestras operaciones más fuertes".

La entrada en Brasil se apoya en la presencia consolidada de Nespon en América, Europa y Asia, con un modelo escalable de entrega onshore, nearshore y offshore, reconocido por su eficiencia operativa y calidad. Los equipos de Nespon cuentan con cientos de certificaciones y amplia experiencia en programas de transformación para clientes empresariales en Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Seguros y Utilities.

"Es un honor liderar la expansión de Nespon en Brasil", comentó Luciano Miyake. "La visión de Nespon y su historial de excelencia están alineados con las necesidades del mercado brasileño. Construiremos una operación de alto rendimiento enfocada en resultados medibles, éxito del cliente y crecimiento sostenible".

Nespon Brasil se enfocará en:

Implementaciones de Salesforce

Programas de transformación de datos e inteligencia artificial

Consultoría en transformación digital

Desarrollo de software e integración de sistemas

Nespon Solutions es una firma global de consultoría especializada en Salesforce, datos, inteligencia artificial y transformación digital, que ofrece soluciones escalables en Norteamérica, América Latina, Europa, Oriente Medio y Asia.

