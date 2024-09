NewEnergyBlue adquire tecnologia de conversão de biomassa da Inbicon e portfólio internacional de patentes

LANCASTER, Pensilvânia, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A NewEnergyBlue, desenvolvedora de tecnologia limpa de refinarias de biomassa que transformam resíduos agrícolas em biocombustíveis e bioquímicos altamente descarbonizados, finalizou a compra da tecnologia de conversão de biomassa Inbicon da Ørsted, uma empresa de energia renovável com sede na Dinamarca. A aquisição da NewEnergyBlue amplia seu escopo de operações em todo o mundo, inclui a propriedade do portfólio internacional de patentes da Inbicon e transmite direitos de licenciamento global para a tecnologia de bioconversão. Um contrato de licenciamento anterior era exclusivo apenas para as Américas.

New Energy Freedom

"Caules de milho da América, palha de trigo do Canadá e da Europa, bagaço de açúcar no Brasil e na Índia - em todo o mundo, bilhões de toneladas de resíduos botânicos são deixados para trás após as colheitas anuais", diz Albury Fleitas, presidente da NewEnergyBlue. "E no horizonte, gramíneas perenes cresceram nas regiões áridas em expansão do planeta, onde as plantações não prosperam mais. Todas eles constituem matérias-primas ideais para as nossas refinarias de biomassa, mais oportunidades do que nunca para substituir combustíveis fósseis e produtos químicos por energias renováveis de última geração."

O projeto de processo da refinaria de biomassa da NewEnergyBlue utiliza a biotecnologia Inbicon para ajustar com rigor a termodinâmica do processo e controlar com precisão as reações químicas sem aditivos cáusticos. Um dos subprodutos é a água limpa. Esse design mais inteligente se alinha às exigências globais de meio ambiente e sustentabilidade, tão essenciais para serem cumpridas nesta década.

Criada na Dinamarca há 25 anos, a tecnologia Inbicon provou sua eficácia em uma série de ampliações críticas de 10x. Em 2009, a primeira refinaria de biomassa da Inbicon foi inaugurada em Kalundborg, Dinamarca, processando palha de trigo local e demonstrando a viabilidade comercial do etanol de segunda geração (2G) para descarbonizar de forma sustentável o combustível de automóveis e aviação.

Com inauguração prevista para 2026 em Mason City, Iowa, a refinaria de biomassa New Energy Freedom foi projetada para converter anualmente talos de milho em bioetanol 2G e lignina limpa. O bioetanol é destinado a mercados de combustíveis para automóveis de baixo carbono e conversão a jusante para plásticos sustentáveis da Dow Chemical.

A lignina limpa é altamente valiosa na produção de polímeros e aglutinantes, substituindo os produtos tradicionais derivados de petróleo na fabricação e na pavimentação de estradas.

A tecnologia e o processo de bioconversão despertaram o interesse global entre as principais empresas e cientistas internacionais que buscam ampliar suas tecnologias usando os fluxos comerciais de açúcar e lignina das refinarias. Após a fase de comissionamento, um campus de tecnologia de biomassa será estabelecido na Freedom.

"Estamos fazendo a nossa parte para tirar o fóssil dos combustíveis, o petróleo dos plásticos e o calor da atmosfera", diz Fleitas. "E estamos nos alinhando com parceiros internacionais que demonstram o peso financeiro, agilidade e previsão para fazer o trabalho."

FONTE New Energy Blue