NewEnergyBlue 收購 Inbicon 生物質轉換技術及國際專利組合

賓夕法尼亞州蘭卡斯特2024年9月11日 /美通社/ -- NewEnergyBlue 是生物質煉油廠的清潔技術設計公司，專注於將農業廢物轉化為高度脫碳生物燃料和生物化學品。NewEnergyBlue 完成了從丹麥可再生能源公司 Ørsted 收購 Inbicon 生物質轉換技術的交易。NewEnergyBlue 的本次收購擴大其全球業務版圖，同時取得 Inbicon 國際專利組合的所有權，並授予生物轉換技術的全球許可權。過去，許可協議的範圍以美洲為限。

NewEnergyBlue 總裁 Albury Fleitas 表示，「無論是美國的玉米莖、加拿大和歐洲的小麥稻草，抑或是巴西和印度的蔗渣，每年全球農收後均會留下數十億噸植物廢物。在不斷擴大的全球乾旱地區，農作物難以盛長，而地平線上卻出現了耐旱的多年生草。這些原料皆為生物質煉油廠的理想供料，提供了前所未有的機會，可藉此取代傳統化石燃料及化學品，轉型至下一代再生能源。」

New Energy Freedom

NewEnergyBlue 生物質煉油廠的工藝設計採用 Inbicon 生物技術，嚴格調整過程熱力學，並精確控制化學反應，無需使用苛性添加劑。潔淨的水是其中一個副產品。這種更智能的設計符合全球環境和可持續發展的要求，對於順應本十年的發展趨勢至關重要。

Inbicon 技術誕生於丹麥，距今已逾 25 年。經過多次 10 倍規模的關鍵性擴張驗證，其技術成效已得到充分證明。2009年，Inbicon 在丹麥卡隆堡成功投產其首座生物質煉油廠，以當地麥稈為原料，成功實現了第二代 (2G) 乙醇的商業化生產，幫助汽車和航空燃料實現可持續脫碳。

New Energy Freedom 生物質煉油廠預計於 2026 年在愛荷華州梅森市開業，旨在每年將玉米莖轉化為 2G 生物乙醇和清潔木質素。該生物乙醇旨在用於低碳汽車燃料市場，並將其下游供料轉換為可持續的 Dow Chemical 塑料。

清潔木質素在生產聚合物和粘合劑中具有極高的價值，取代了製造業和道路表面處理中的傳統油衍生產品。

生物轉化技術和工藝引起了全球領先的國際公司和科學家的關注，其希望藉助煉油廠所產生的商業糖與木質素，進一步拓展其技術的應用範圍。在調試階段後，將在 Freedom 設立一個生物質科技園。

Fleitas 表示，「我們正積極致力於減少化石燃料的使用，替代石油基塑料，並降低大氣溫室氣體排放。同時，我們正尋求與國際上具有雄厚財力、敏銳洞察力和前瞻性視野的夥伴建立合作關係，共同推進項目。」

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SOURCE New Energy Blue