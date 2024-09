NewEnergyBlue erwirbt Biomasse-Umwandlungstechnologie und internationales Patentportfolio von Inbicon

LANCASTER, Pa., 11. September 2024 /PRNewswire/ -- NewEnergyBlue, der Entwickler von Biomasseraffinerien, die landwirtschaftliche Abfälle in hochgradig kohlenstofffreie Biokraftstoffe und Biochemikalien umwandeln, hat den Kauf der Inbicon-Biomassekonvertierungstechnologie von Ørsted, einem in Dänemark ansässigen Unternehmen für erneuerbare Energien, abgeschlossen. Die Übernahme durch NewEnergyBlue erweitert den Tätigkeitsbereich des Unternehmens weltweit, umfasst den Besitz des internationalen Patentportfolios von Inbicon und überträgt die globalen Lizenzrechte für die Biokonversionstechnologie. Eine frühere Lizenzvereinbarung galt nur für den amerikanischen Kontinent.

New Energy Freedom

„Maisstängel aus Amerika, Weizenstroh aus Kanada und Europa, Zucker-Bagasse in Brasilien und Indien – überall auf der Welt werden nach der jährlichen Ernte Milliarden Tonnen pflanzlicher Abfälle zurückgelassen", sagt Albury Fleitas, Präsident von NewEnergyBlue. „Und am Horizont sind mehrjährige Gräser zu sehen, die in den sich ausbreitenden Trockengebieten der Erde angebaut werden, in denen der Anbau von Nahrungsmitteln nicht mehr möglich ist. Sie alle sind ideale Ausgangsstoffe für unsere Biomasseraffinerien und bieten mehr Möglichkeiten denn je, fossile Brennstoffe und Chemikalien durch erneuerbare Energien der nächsten Generation zu ersetzen."

Das Prozessdesign der NewEnergyBlue-Biomasseraffinerie nutzt die Inbicon-Biotechnologie, um die Prozessthermodynamik genau einzustellen und chemische Reaktionen ohne ätzende Zusätze präzise zu steuern. Eines der Nebenprodukte ist sauberes Wasser. Dieses intelligentere Design steht im Einklang mit den globalen Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die für die Bewältigung dieses Jahrzehnts so wichtig sind.

Die vor 25 Jahren in Dänemark erfundene Inbicon-Technologie hat ihre Wirksamkeit in einer Reihe von kritischen 10-fachen Vergrößerungen bewiesen. Im Jahr 2009 wurde die erste Biomasseraffinerie von Inbicon in Kalundborg, Dänemark, eröffnet. Sie verarbeitet lokales Weizenstroh und demonstriert die Wirtschaftlichkeit von Ethanol der zweiten Generation (2G) zur nachhaltigen Dekarbonisierung von Auto- und Flugkraftstoff.

Die Biomasseraffinerie New Energy Freedom soll 2026 in Mason City, Iowa, eröffnet werden und jährlich Maisstängel in 2G-Bioethanol und sauberes Lignin umwandeln. Das Bioethanol ist für die Märkte für kohlenstoffarme Kraftstoffe und die nachgeschaltete Umwandlung in nachhaltige Kunststoffe von Dow Chemical bestimmt.

Sauberes Lignin ist sehr wertvoll für die Herstellung von Polymeren und Bindemitteln und ersetzt herkömmliche, aus Erdöl gewonnene Produkte bei der Herstellung und im Straßenbelag.

Die Biokonversionstechnologie und das Verfahren haben weltweites Interesse bei führenden internationalen Unternehmen und Wissenschaftlern geweckt, die ihre Technologien unter Verwendung der kommerziellen Zucker- und Ligninströme der Raffinerien skalieren wollen. Im Anschluss an die Inbetriebnahmephase wird in Freedom ein Biomassetechnologie-Campus eingerichtet werden.

„Wir tragen unseren Teil dazu bei, die Fossilien aus den Kraftstoffen, das Öl aus den Kunststoffen und die Wärme aus der Atmosphäre zu entfernen", sagt Fleitas. „Und wir schließen uns mit internationalen Partnern zusammen, die über die nötige Finanzkraft, Wendigkeit und Weitsicht verfügen, um diese Aufgabe zu bewältigen.

