NextRise 2026, Seul se encerra com sucesso como a principal feira de startups da Ásia, correalizada pela KITA e pelo KDB

SEUL, Coreia do Sul, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Associação de Comércio Internacional da Coreia (KITA) e o Banco de Desenvolvimento da Coreia (KDB) encerraram com sucesso a NextRise 2026, Seul, a principal feira de startups da Ásia, no COEX em Samseong-dong, Seul, após dois dias de evento, de 18 a 19 de junho de 2026.

NextRise 2026, Seul termina com sucesso como a principal feira de startups da Ásia, co-organizada pela KITA e pelo KDB

A edição deste ano apresentou a maior vitrine de startups da história do evento, com mais de 540 startups coreanas e internacionais, incluindo cerca de 140 startups estrangeiras de 30 países. As empresas participantes apresentaram novas tecnologias por meio de estandes de exposição, enquanto 23 corporações globais, incluindo LG, CJ, Hanwha Aerospace, Google Cloud e Renault, juntaram-se à feira para explorar parcerias com as startups.

O programa de rodada de negócios individual, um dos maiores do gênero na Ásia, realizou mais de 4.000 consultas em mais de 170 estandes, conectando startups com grandes corporações globais, investidores e parceiros do ecossistema de venture capital para identificar oportunidades concretas de cooperação comercial e investimento.

A programação da conferência compartilhou tendências globais e percepções práticas por meio de mais de 60 sessões de especialistas sobre futuras indústrias estratégicas, incluindo IA, biotecnologia, indústria criativa e defesa, bem como estratégias para startups que buscam expansão internacional. As principais sessões incluíram o chefe de startups da OpenAI, Marc Manara, falando sobre a próxima era da IA; o professor do MIT e cofundador da Moderna, Robert Langer, sobre bioinovação; Hee-jun Lee, da CJ CheilJedang, sobre o crescimento sustentável do K-Food; e o professor do KAIST, Man-Ki Kim, sobre aplicações de tecnologias de duplo uso.

A NextRise 2026 também introduziu novos programas locais projetados para ampliar a participação no ecossistema de empreendedorismo, incluindo zonas de experiência onde os visitantes podiam ver tecnologias de futuras candidatas a unicórnio, tais como robôs humanoides, drones com IA e segurança, além de feiras de contratação de startups e encontros de recrutamento individuais conectando as empresas a jovens desenvolvedores de IA.

Um total de 32 startups foram nomeadas como homenageadas no NextRise 2026 Awards, conforme detalhado abaixo:

O prêmio Top Innovator foi para a MangoBoost (infraestrutura de IA) e AmtixBio (biotecnologia/saúde).

O prêmio Next Innovator foi concedido à MakinaRocks (IA física), EverEx (saúde digital), I.T.Science (defesa/aeroespacial), CSO (tecnologia espacial), ROBROS (robótica humanoide), IMT (saúde digital), BEI (tecnologia de baterias) e JJ&COMPANIES (descarbonização marítima).

Os vencedores do prêmio Rise Innovator incluíram Qunova Computing (computação quântica/HPC), WithPoints (automação robótica), EYL Inc. (segurança quântica), Shutagen (IA física/manufatura), GoLe Robotics (robótica de construção), Hurotics (robótica vestível), LSCM (materiais avançados) e Stellarvision (inteligência de dados de satélite).

Os prêmios International Innovator / Global Innovator homenagearam as empresas Ionic Wind (tecnologia térmica), Ti Intelligence (interface cérebro-computador), Chosen Digital (software de energia para veículos elétricos), BIKI (tecnologia agroalimentar), N&E Innovations (materiais sustentáveis), ArbaLabs (IA de borda), AVITA (avatares de IA/IA física), Inziv (inspeção de semicondutores), BUYCO (SaaS para logística), Hybrid Lidar Systems AG (sensores LiDAR), LetinAR (óptica de RA), Asteromorph (IA científica), Wert Intelligence (IA de patentes) e Noah's Farm (IA para alimentos).

Um representante da Associação de Comércio Internacional da Coreia (KITA) declarou: "Neste momento crucial de grande transformação, no qual a IA está mudando nosso estilo de vida e os paradigmas industriais, o papel das startups com tecnologias inovadoras é mais importante do que nunca", acrescentando que "a KITA apoiará ativamente essas inovações para que possam transcender as barreiras entre o governo nacional, as indústrias e as empresas, levando a resultados tangíveis".

FONTE Korea International Trade Association