NextRise 2026, le principal salon asiatique dédié aux start-ups, co-organisé par la KITA et la KDB, s'achève avec succès à Séoul

SÉOUL, Corée du Sud, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'Association coréenne du commerce international (KITA) et la Banque coréenne de développement (KDB) ont clôturé avec succès NextRise 2026, le principal salon asiatique dédié aux start-ups, qui s'est tenu au COEX, à Samseong-dong, Séoul, après deux jours d'événement, les 18 et 19 juin 2026.

NextRise 2026, Seoul Successfully Wraps Up as Asia's Leading Startup Fair Co-hosted by KITA and KDB

Le salon de cette année a accueilli la plus grande sélection de start-ups de toute l'histoire de l'événement, avec plus de 540 start-ups coréennes et internationales, dont environ 140 start-ups étrangères provenant de 30 pays. Les entreprises participantes ont présenté leurs nouvelles technologies sur leurs stands, tandis que 23 multinationales, parmi lesquelles LG, CJ, Hanwha Aerospace, Google Cloud et Renault, ont pris part au salon afin d'explorer des possibilités de collaboration avec des start-ups.

Ce programme de rencontres professionnelles en tête-à-tête, l'un des plus importants du genre en Asie, a permis d'organiser plus de 4 000 consultations réparties sur plus de 170 stands, mettant ainsi en relation des start-ups avec de grandes entreprises internationales, des investisseurs et des partenaires de l'écosystème du capital-risque, dans le but d'identifier des opportunités concrètes de coopération commerciale et d'investissement.

Le programme de la conférence a permis de présenter les tendances mondiales et des conseils pratiques à travers plus de 60 sessions animées par des experts sur les secteurs stratégiques d'avenir, notamment l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les industries créatives, et la défense, ainsi que sur les stratégies à adopter par les start-ups souhaitant se développer à l'international. Parmi les principales interventions, citons celle de Marc Manara, responsable des start-ups chez OpenAI, sur la prochaine ère de l'IA ; celle de Robert Langer, professeur au MIT et cofondateur de Moderna, sur l'innovation dans le domaine de la biotechnologie ; celle de Hee-jun Lee, de CJ CheilJedang, sur la croissance durable de la « K-Food » ; et celle de Man-Ki Kim, professeur au KAIST, sur les applications des technologies à double usage.

NextRise 2026 a également présenté de nouveaux programmes sur place destinés à élargir la participation à l'écosystème des start-ups, notamment des zones d'expérience où les visiteurs pouvaient découvrir les technologies de futures « licornes » potentielles, telles que les robots humanoïdes, des drones dotés de l'IA et des solutions de sécurité, ainsi que des programmes dédiés aux start-ups et aux salons de l'emploi, et des rencontres de recrutement en tête-à-tête mettant en relation les start-ups avec de jeunes développeurs spécialisés en IA.

Au total, 32 start-ups ont été désignées lauréates des NextRise 2026 Awards, comme suit :

Le prix Top Innovator a été décerné à MangoBoost (infrastructure d'IA) et à AmtixBio (biotechnologies/santé).

Le prix Next Innovator a été décerné à MakinaRocks (IA physique), EverEx (santé numérique), I.T.Science (défense/aérospatiale), CSO (technologie spatiale), ROBROS (robotique humanoïde), IMT (santé numérique), BEI (technologie des batteries) et JJ&COMPANIES (décarbonisation maritime).

Parmi les lauréats du prix Rise Innovator figuraient Qunova Computing (informatique quantique/HPC), WithPoints (automatisation robotique), EYL Inc. (sécurité quantique), Shutagen (IA physique/fabrication), GoLe Robotics (robotique de chantier), Hurotics (robotique portable), LSCM (matériaux avancés) et Stellarvision (analyse des données satellitaires).

Le prix International Innovator/Global Innovator a récompensé Ionic Wind (technologie thermique), Ti Intelligence (interface cerveau-ordinateur), Chosen Digital (logiciels énergétiques pour véhicules électriques), BIKI (technologies agroalimentaires), N&E Innovations (matériaux durables), ArbaLabs (IA en périphérie), AVITA (avatars IA/IA physique), Inziv (inspection des semi-conducteurs), BUYCO (SaaS logistique), Hybrid Lidar Systems AG (capteurs LiDAR), LetinAR (optique de réalité augmentée), Asteromorph (IA scientifique), Wert Intelligence (IA appliquée aux brevets) et Noah's Farm (IA alimentaire).

Un responsable de l'Association coréenne du commerce international (KITA) a déclaré : « À ce tournant décisif marqué par une transformation majeure, où l'IA bouleverse notre mode de vie et les paradigmes industriels, le rôle des start-ups dotées de technologies innovantes est plus important que jamais ». « La KITA soutiendra activement ces innovations afin qu'elles puissent dépasser les barrières entre le gouvernement national, les secteurs d'activité et les entreprises, et déboucher sur des résultats concrets », a-t-il ajouté.