اختتام معرض NextRise 2026 بنجاح كأهم معرض للشركات الناشئة في آسيا باستضافة مشتركة بين جمعية التجارة الدولية الكورية وبنك التنمية الكوري

سيول ، كوريا الجنوبية ، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- نجحت "جمعية التجارة الدولية الكورية" (KITA) و"بنك التنمية الكوري" (KDB) في اختتام معرض NextRise 2026 في سيول ، وهو معرض الشركات الناشئة الرائد في آسيا ، في مركز COEX للمؤتمرات والمعارض في حيّ "سامسيونغ دونغ" في سيول ، بعد أن امتد ليومين من 18 إلى 19 يونيو 2026.

NextRise 2026, Seoul Successfully Wraps Up as Asia's Leading Startup Fair Co-hosted by KITA and KDB

ضم معرض هذا العام أكبر عروض الشركات الناشئة في تاريخ الحدث ، مع أكثر من 540 شركة ناشئة كورية ودولية ، بما في ذلك حوالي 140 شركة ناشئة في الخارج من 30 دولة. قدمت الشركات المشاركة تقنيات جديدة من خلال معارض الأكشاك، في حين انضمت 23 شركة عالمية ، بما في ذلك LG و CJ و Hanwha Aerospace و Google Cloud و Renault ، إلى المعرض لاستكشاف فرص التعاون مع الشركات الناشئة.

عقد برنامج اجتماعات الأعمال الفردية، وهو واحد من أكبر البرامج في آسيا من نوعه ، أكثر من 4000 استشارة في أكثر من 170 كشكًا ، وربط الشركات الناشئة مع الشركات العالمية الكبرى والمستثمرين وشركاء المنظومة للمشروع لتحديد فرص التعاون التجاري والاستثمار الملموسة.

شارك برنامج المؤتمر الاتجاهات العالمية والرؤى العملية من خلال أكثر من 60 جلسة للخبراء حول الصناعات الاستراتيجية المستقبلية ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والصناعة الإبداعية والدفاع ، بالإضافة إلى استراتيجيات الشركات الناشئة التي تسعى إلى التوسع في الخارج. شهدت الجلسات الرئيسية مشاركة "مارك مانارا"، رئيس قسم الشركات الناشئة بشركة (OpenAI) حول عصر الذكاء الاصطناعي القادم ، و"روبرت لانجر" الأستاذ بمعهد (MIT) والمؤسس المشارك لشركة (Moderna Robert Langer) في الابتكار البيولوجي ، و"هي جون لي" من شركة (CJ CheilJedangLee) حول النمو المستدام للطعام الكوري، و"مان كي كيم" الأستاذ بكلية KAIST للأعمال حول تطبيقات تقنيات الاستخدام المزدوج.

قدم معرض NextRise 2026 أيضًا برامجًا جديدة في الموقع مصممة لتوسيع نطاق المشاركة في منظومة المشروع ، بما في ذلك مناطق الخبرة حيث يمكن للزوار رؤية التقنيات من المرشحين المستقبليين ليصبحوا شركات يونيكورن، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والطائرات بدون طيار بالذكاء الاصطناعي ، والأمن ، بالإضافة إلى برامج الشركات الناشئة ومعارض الوظائف ومقابلات التوظيف الفردية التي تربط الشركات الناشئة مع مطوري الذكاء الاصطناعي الشباب.

تم تكريم ما مجموعه 32 شركة ناشئة بجوائز معرض NextRise 2026 ، كما هو مفصل أدناه:

ذهبت جائزة Top Innovator إلى MangoBoost (بنية تحتية للذكاء الاصطناعي) و AmtixBio (البيولوجيا/الرعاية الصحية).

تم منح جائزة Next Innovator إلى MakinaRocks (الذكاء الاصطناعي المادي) ، EverEx (الرعاية الصحية الرقمية) ، I.T.Science (الدفاع / الفضاء الجوي) ، CSO (تكنولوجيا الفضاء) ، ROBROS (الروبوتات الشبيهة بالبشر) ، IMT (الرعاية الصحية الرقمية) ، BEI (تكنولوجيا البطاريات) ، و JJ&COMPANIES (إزالة الكربون البحري).

تضمن الحاصلون على جائزة Rise Innovator Prize كلاً من Qunova Computing (الكمّ/الحوسبة عالية الأداء) ، و WithPoints (الأتمتة الروبوتية) ، و EYL Inc . (أمن الكمّ) ، و Shutagen (الذكاء الاصطناعي المادي/التصنيع) ، و GoLe Robotics (روبوتيات البناء) ، و Hurotics (الروبوتيات القابلة للارتداء) ، و LSCM (المواد المتقدمة) ، و Stellarvision (ذكاء بيانات الأقمار الصناعية).

تم منح جائزة International Innovator Prize / جائزة Global Innovator Prize لكلٍ من Ionic Wind (التكنولوجيا الحرارية) ، و Ti Intelligence (واجهات الأدمغة والحواسيب) ، و Chosen Digital (برامج الطاقة للسيارات الكهربائية) ، و BIKI (تكنولوجيا الأغذية الزراعية) ، و N&E Innovations (المواد المستدامة) ، و ArbaLabs (الذكاء الاصطناعي للحافة) ، و AVITA (مجسّدات أفاتار الذكاء الاصطناعي/الذكاء الاصطناعي المادي) ، و Inziv (فحص أشباه الموصلات) ، و BUYCO (البرمجيات كخدمة للخدمات للوجستيات) ، و Hybrid Lidar Systems AG (أجهزة استشعار تقنية "اكتشاف الضوء وتحديد مداه" [ LiDAR ]) ، و LetinAR (بصريات الواقع المعزَّز) ، و Asteromorph (الذكاء الاصطناعي العلمي) ، و Wert Intelligence (الذكاء الاصطناعي لبراءات الاختراع) ، و Noah's AI (الذكاء الاصطناعي للأغذية).

صرح مسؤول من "جمعية التجارة الدولية الكورية" قائلاً: "في هذه المرحلة الحرجة من التحوّل الكبير ، حيث يغير الذكاء الاصطناعي طريقة حياتنا والنماذج الصناعية، فإن دور الشركات الناشئة ذات التقنيات المبتكرة أكثر أهمية من أي وقت مضى ،" مضيفًا: "سوف تدعم "جمعية التجارة الدولية الكورية" هذه الابتكارات بنشاط حتى تتمكن من تجاوز الحواجز بين الحكومة الوطنية، والصناعات، والشركات وتؤدي إلى نتائج ملموسة".