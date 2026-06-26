No compasso do São João: LG xboom XG9S leva a trilha sonora da festa para qualquer lugar

Com potência sonora, bateria de até 24 horas e resistência IP67, a caixa de som portátil da LG acompanha os festejos juninos em qualquer lugar.

Resumo da Notícia

LG xboom XG9S: potência sonora e alta portabilidade com uma bateria de longa duração para acompanhar os festejos juninos.

Com até 24 horas de autonomia real e resistência IP67, a caixa de som é ideal para usar também em ambientes externos e celebrações ao ar livre.

Iluminação de palco multicolorida sincronizada com a música ajuda a criar o clima típico dos arraiais.

Sound Boost amplia o campo sonoro e entrega uma música com maior impacto para que mais pessoas possam aproveitar a festa.

SÃO PAULO, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Bandeirinhas coloridas, comidas típicas e muita música. Dos encontros em família aos arraiais improvisados entre amigos, o São João transforma ruas, praças, quintais e sítios em verdadeiros palcos de celebração. E para quem busca levar a trilha sonora da festa para qualquer lugar, a LG xboom XG9S combina potência, portabilidade e resistência para acompanhar cada momento da temporada junina.

CAIXA DE SOM

Projetada para quem gosta de curtir música em movimento, a caixa bluetooth reúne dois Woofers de 4,5 polegadas e um Tweeter para entregar graves marcantes e agudos nítidos para valorizar desde os clássicos do forró pé de serra até os sucessos do piseiro que embalam as festas pelo país. Com potência sonora de 120W RMS, a XG9S oferece uma experiência sonora envolvente para diferentes ambientes.

"Os festejos de São João têm uma característica muito especial: eles acontecem em diversos formatos e lugares, desde grandes eventos até encontros mais intimistas entre amigos e familiares. A LG xboom XG9S foi desenvolvida justamente para acompanhar essa versatilidade, oferecendo potência sonora, autonomia e resistência para que as pessoas possam levar a música e a diversão para onde quiserem", afirma Marcos Choi, especialista em dispositivos de áudio da LG Electronics Brasil.

Para ampliar ainda mais a experiência sonora, o recurso Sound Boost aumenta o campo de propagação do áudio, permitindo que mais pessoas aproveitem a música com intensidade. Já o algoritmo de aprimoramento de graves reforça as frequências baixas mesmo em volumes menores, garantindo uma experiência consistente em diferentes momentos da festa.

Além do som potente, a XG9S contribui para criar a atmosfera característica dos arraiais. A iluminação de palco integrada projeta efeitos luminosos multicoloridos que acompanham o ritmo das músicas, enquanto o aplicativo xboom permite personalizar cores e efeitos para combinar com cada ocasião. Com até 16 milhões de opções de cores disponíveis, a caixa de som transforma qualquer ambiente em um espaço mais acolhedor e festivo.

Outro diferencial importante para a temporada junina é sua resistência. Com certificação IP67, a LG xboom XG9S oferece proteção contra água e poeira em situações específicas de uso, tornando-se uma opção adequada para celebrações ao ar livre. A bateria de longa duração, com até 24 horas de autonomia, permite que a música acompanhe a festa do início ao fim sem preocupações com recargas frequentes.

A caixa também conta com função Power Bank para carregar dispositivos móveis e viva-voz para atender chamadas sem interromper completamente a experiência, reforçando sua proposta de praticidade para diferentes momentos do dia.

Em uma época em que a música é parte fundamental da cultura e das tradições brasileiras, a LG xboom XG9S une mobilidade, potência e entretenimento para garantir que o espírito do São João esteja presente em qualquer lugar.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil