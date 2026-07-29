No Dia do Batom, Rennova Care® destaca maquiagem como aliada no cuidado diário dos lábios

Linha Perfect Lips Duo reúne alta cobertura, efeito preenchedor óptico e ativos hidratantes em uma proposta que une maquiagem e skincare

SÃO PAULO, 29 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- No Dia do Batom, celebrado em 29 de julho, a Rennova® Care, marca de dermocosméticos e maquiagens da Rennova®, convida o público a ressignificar o papel da maquiagem na rotina diária. Muito além da estética, o batom assume o papel de aliado da saúde labial. Para celebrar a data, a marca destaca a inovadora linha Perfect Lips Duo, desenvolvida sob o conceito de hybrid beauty (beleza híbrida), tendência que combina maquiagem de alta performance e ativos de skincare em um único produto.

As lapiseiras 2 em 1 da linha reúnem, em uma única embalagem, um batom semi matte de alta pigmentação e um lápis para contorno labial de alta precisão. O principal diferencial está na tecnologia de efeito preenchedor óptico, que cria a percepção de lábios mais volumosos e uniformes, ao mesmo tempo em que suaviza visualmente linhas finas e rugas.

A fórmula combina ácido hialurônico, responsável por auxiliar na retenção da umidade e promover hidratação intensa, óleo de jojoba, que contribui para a nutrição e maciez dos lábios, e vitamina E, reconhecida por sua ação antioxidante. Além disso, o sistema de ponteiras removíveis e encaixáveis permite combinar diferentes cores de batom e contorno, oferecendo mais praticidade e versatilidade para a rotina de maquiagem.

A linha Perfect Lips Duo de Rennova® Care está disponível em três tonalidades:

Perfect Lips Duo Lady: Tom versátil e sofisticado, ideal para diferentes ocasiões, do dia à noite. Perfect Lips Duo Princess: Tonalidade delicada, com inspiração romântica, para um visual leve e elegante. Perfect Lips Duo Queen: Cor intensa e marcante, desenvolvida para quem busca maior destaque e definição nos lábios.

Independentemente da tonalidade escolhida, toda a linha Perfect Lips Duo oferece toque aveludado, aplicação suave, alta cobertura, acabamento semi matte e longa duração de até seis horas.

Sobre a Rennova® Care

Rennova® Care é a marca de dermocosméticos e maquiagens da Rennova®, referência no segmento de beleza estética injetável no Brasil. A marca oferece soluções de dermocosmético de alta performance com tecnologia exclusiva e eficácia clinicamente comprovada. Seu portfólio reúne produtos com o diferencial da tecnologia proprietária PLLA Complex que combina fórmulas multifuncionais, sensoriais sofisticados e ingredientes consagrados promovendo cuidados completos para a pele. Disponível em redes de farmácia e no e-commerce da marca, a Rennova® Care une ciência, beleza e bem-estar para potencializar os resultados estéticos dentro e fora de casa. Saiba mais em: https://www.rennovacare.com/rennova-care

Sobre a Rennova®

A Rennova® é uma multinacional brasileira referência em saúde, beleza e rejuvenescimento, líder de mercado e detentora de um dos maiores e mais completos ecossistemas de saúde estética do país. Com atuação nacional e internacional, desde sua fundação, em 2008, a companhia se destaca no desenvolvimento de soluções integradas para procedimentos estéticos faciais e corporais, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética. O ecossistema 360º da Rennova® é composto pelas marcas Rennova® Aesthetics, Rennova® Tech e Rennova® Care, conectando ciência, tecnologia e inovação em uma jornada contínua de cuidado: da rotina em casa aos tratamentos em clínica e de volta ao dia a dia. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, a marca se posiciona na interseção entre performance clínica, acessibilidade e o poder de escolha, promovendo autoestima, autoconfiança e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

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FONTE Rennova