No ritmo do São João: Caixas acústicas LG xboom RNC9 e RNC7 levam potência sonora e animação para os paredões juninos

Torres de som combinam graves potentes, iluminação sincronizada e recursos para karaokê, transformando arraiais e festas juninas em verdadeiros espetáculos de música

Resumo da Notícia

As festas de São João ficam melhores com um som potente e de alta qualidade – essencial para uma experiência mais divertida e animada.

As caixas acústicas LG xboom RNC9 e RNC7 oferecem som forte, sem ruído ou distorção, e iluminação sincronizada, com recursos de entretenimento.

O superamplificador de Graves Duplo (Bass Boost) melhora ainda mais a experiência sonora em arraiais e paredões, com graves reforçados.

Iluminação multicolorida, karaokê e aplicativo DJ deixam a celebração ainda mais divertida.

A tecnologia Wireless Party Link permite conectar duas torres de som LG para dobrar a potência da festa.

SÃO PAULO, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Junho chegou e, com ele, uma das celebrações mais tradicionais e aguardadas do Brasil. Das quadrilhas aos shows de forró, passando pelos encontros familiares e pelos famosos paredões de som que movimentam cidades de todo o Nordeste, o São João é marcado pela música em alto e bom som. Para quem busca som potente e limpo, que não distorce, conectividade e recursos para animar a festa, as torres de som LG xboom RNC9 e RNC7 surgem como aliadas para embalar os festejos juninos.

Sao Joao

Projetadas para entregar uma experiência sonora intensa e impactante, as caixas de som contam com o exclusivo Superamplificador de Graves Duplo (Bass Boost), tecnologia que gera fluxo de ar adicional atrás dos alto-falantes para reforçar as frequências graves e proporcionar batidas mais encorpadas. O resultado é um som potente, capaz de valorizar desde os clássicos do forró pé de serra até os sucessos do piseiro e do sertanejo que dominam os arraiais pelo país.

"Para criar experiências e conexão entre as pessoas. São essas ocasiões que nos fizeram desenvolver. São essas ocasiões que nos fizeram desenvolver soluções que unem potência e qualidade sonora, conectividade e recursos de entretenimento para acompanhar diferentes momentos da festa, desde reuniões familiares até grandes celebrações ao ar livre. As torres LG xboom RNC9 e RNC7 foram projetadas para entregar graves marcantes, interação e versatilidade, características muito valorizadas pelo público brasileiro", afirma Marcos Choi, especialista em dispositivos de áudio da LG Electronics Brasil.

Além da potência sonora, a linha RNC ajuda a criar a atmosfera típica das grandes festas. A iluminação multicolorida em LED acompanha o ritmo das músicas, enquanto as luzes de flash podem ser sincronizadas com até três smartphones, ampliando o efeito visual e transformando qualquer espaço em uma verdadeira pista de dança a céu aberto.

A experiência também ganha interatividade com o aplicativo LG xboom, que permite adicionar efeitos sonoros e controlar a reprodução diretamente pelo smartphone, ideal para arriscar as habilidades de DJ. Para os momentos mais descontraídos do São João, o recurso de karaokê oferece controle independente de voz e música, e permite que amigos e familiares soltem a voz durante as comemorações.

Outro destaque é a conectividade. As torres contam com entradas para instrumentos musicais, conexão USB, rádio e Bluetooth, além do recurso Wireless Party Link, que possibilita conectar duas unidades sem fios para ampliar ainda mais a potência e imersão sonora. Nos tradicionais paredões juninos, essa funcionalidade ajuda a criar uma experiência sonora ainda mais impactante para grandes espaços e celebrações ao ar livre. Para quem gosta de assistir shows musicais na TV, é possível conectar a RNC9, RNC7 e RNC5 à TV para sentir toda a emoção da apresentação diretamente de casa.

Os modelos também oferecem Multi Bluetooth, permitindo o emparelhamento de até três dispositivos simultaneamente, além da função de gravação de playlists e mixagens diretamente em dispositivos USB, inclusive com o uso do bom e velho pen drive, facilitando o compartilhamento dos melhores momentos da festa.

Em uma época em que a música é protagonista das celebrações culturais brasileiras, as LG xboom RNC9 e RNC7 unem potência, conectividade e entretenimento para acompanhar o ritmo vibrante do São João, das pequenas reuniões familiares aos grandes festejos que movimentam o mês de junho.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

FONTE LG Electronics Brasil