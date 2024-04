Nobu e SODIC anunciam desenvolvimento adicional com um hotel e restaurante no leste do Cairo

Estrategicamente situado no recém-desenvolvido Eastown District New Cairo "EDNC", o Nobu Hotel and Restaurant desfrutará de uma localização privilegiada diretamente na Road 90, a via principal e eixo central de New Cairo, adjacente à Universidade Americana no Cairo. Rodeado por ofertas de estilo de vida luxuoso, como boutiques de luxo, uma gama diversificada de conceitos gastronômicos exclusivos, experiências de entretenimento e espaços de escritório contemporâneos, o complexo promete um ambiente contemporâneo dinâmico e vibrante.

A entrada da Nobu no Egipto com o parceiro de desenvolvimento SODIC decorre de um alinhamento estratégico de visão e experiência. A reputação estabelecida da SODIC como uma incorporadora imobiliária líder de alto padrão e 'placemaker' no Egito complementa o compromisso da Nobu em oferecer experiências de luxo incomparáveis em todo o mundo. Juntas, a sua parceria não só melhora os crescentes sectores turístico e imobiliário do Egipto, mas também reflecte os planos estratégicos de expansão da Nobu para apresentar a marca a um mercado global chave e excitante.

Os projetos existentes da SODIC com Nobu resultarão em hotéis de luxo, residências de marca e restaurantes Nobu no empreendimento exclusivo da SODIC em New Zayed, "The Estates Residences", bem como no mais novo projeto de luxo do desenvolvedor na costa norte do Mediterrâneo do Egito.

"Os parceiros significam muito para nós e, como tal, estamos entusiasmados por fortalecer ainda mais esta crescente colaboração com a SODIC com o nosso terceiro destino conjunto no Egito. O Egito oferece um cenário ideal para Nobu, inspirando-se na atmosfera vibrante do país. Vai ser realmente especial." Comentaram Nobu Matsuhisa, Robert DeNiro e Meir Teper.

Ayman Amer, gerente geral da SODIC, afirma: "Estamos muito entusiasmados em trazer o Nobu para o EDNC no leste do Cairo, o mercado que mais cresce no Egito, e em expandir ainda mais nosso relacionamento com o Nobu, a marca de hospitalidade de classe mundial. Esperamos abrir o restaurante já no início do próximo ano. Estamos orgulhosos de continuar o nosso crescimento no mercado de luxo e esperamos oferecer uma experiência premium que fortaleça ainda mais o sucesso da SODIC e contribua para o posicionamento do Egito como um destino global".

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, acrescentou ainda 'Nossa terceira localização exemplifica o compromisso da Nobu com o mercado egípcio e a confiança que nosso parceiro de longo prazo tem na marca Nobu. A SODIC é formada por uma equipe jovem que mantém uma mentalidade vencedora e uma energia natural e genuína que é autêntica e revigorante."

