Nobu y Sodic ANUNCIAN un nuevo desarrollo con un hotel y restaurante en el este de El Cairo

Estratégicamente situado en el recientemente desarrollado Eastown District New Cairo "EDNC", Nobu Hotel and Restaurant disfrutará de una ubicación privilegiada directamente en la carretera 90, la vía principal y el eje central de New Cairo, adyacente a The American University en El Cairo. Rodeado de ofertas de estilo de vida de lujo, como boutiques de lujo, una amplia gama de conceptos gastronómicos únicos, experiencias de entretenimiento y espacios de oficina contemporáneos, el complejo promete un ambiente contemporáneo dinámico y vibrante.

La entrada de Nobu en Egipto con el socio de DESARROLLO Sodic se debe a una alineación estratégica de visión y experiencia. La reputación establecida de SODIC como desarrollador inmobiliario de alta gama y "fabricante de lugares" en Egipto complementa el compromiso de Nobu de ofrecer experiencias de lujo incomparables en todo el mundo. Juntos, su asociación no solo mejora el crecimiento del turismo y los sectores inmobiliarios de Egipto, sino que también refleja los planes estratégicos de expansión de Nobu para introducir la marca en un emocionante mercado global clave.

Los proyectos existentes de SODIC con Nobu darán como resultado hoteles de lujo, residencias de marca y restaurantes Nobu en EL desarrollo exclusivo de Sodic en New Zayed, "The Estates Residences", así como el proyecto de lujo más nuevo del desarrollador en la costa norte mediterránea de Egipto.

" Los socios significan mucho para nosotros y, como tal, estamos encantados de fortalecer aún más esta creciente colaboración con SODIC con nuestro tercer destino juntos en Egipto. Egipto ofrece un entorno ideal para Nobu, inspirándose en la vibrante atmósfera del país. Va a ser realmente especial " . Comentaron Nobu Matsuhisa, Robert DeNiro y Meir Teper.

Ayman Amer, Gerente General de SODIC, comparte "Estamos muy entusiasmados de llevar Nobu a EDNC en el este de El Cairo, el mercado de más rápido crecimiento en Egipto y expandir aún más nuestra relación con Nobu, la marca de hospitalidad de clase mundial. Esperamos abrir el restaurante a principios del próximo año. Estamos orgullosos de continuar nuestro crecimiento en el mercado de lujo y esperamos ofrecer una experiencia premium que fortalezca aún más el ÉXITO de Sodic y contribuya al posicionamiento de Egipto como destino global ".

Trevor Horwell, CEO de Nobu Hospitality, agregó: "Nuestra tercera ubicación ejemplifica el compromiso de Nobu con el mercado egipcio y la confianza que nuestro socio a largo plazo tiene en la marca Nobu. SODIC está formado por un equipo joven que mantiene una mentalidad ganadora y una energía natural y genuina que es a la vez auténtica y estimulante".

