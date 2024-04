Nobu y SODIC anuncian la construcción de un hotel y un restaurante en El Cairo Este

Tercer hotel Nobu y restaurante Nobu con el principal promotor de lujo de Egipto

NUEVA YORK, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Nobu , la célebre marca de lujo conocida por sus 41 hoteles, 77 restaurantes y 12 residencias, anuncia con orgullo la firma del Nobu Hotel and Restaurant East Cairo, en una colaboración continua con el promotor inmobiliario líder de Egipto, SODIC. La firma, que tuvo lugar en el Nobu Fifty Seven de Nueva York, supone la tercera aventura de Nobu y SODIC en Egipto, tras la inauguración de Nobu Hotel, Restaurant, and Residences en El Cairo Oeste y la Costa Norte de Egipto el pasado verano.