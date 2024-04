Nobu Hospitality atinge marco: Inauguração do 40º Hotel

Segundo hotel de Nobu no Vietnã será inaugurado em Ho Chi Minh

NOVA YORK, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma colaboração contínua com a Viet Capital Real Estate (VCRE) e a Nobu Hospitality, marca líder em estilo de vida de luxo e icônica marca de hotéis, restaurantes e residências , anuncia o próximo Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh. Isso marca o 40 hotel da marca e a segunda inauguração no Vietnã, após o anúncio do Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Danang, o primeiro projeto residencial Nobu no Sudeste Asiático.

Posicionado no coração do histórico Distrito 1 de Ho Chi Minh, o Nobu Ho Chi Minh Hotel and Restaurant conecta-se diretamente a importantes pontos de referência, complexos comerciais, gastronômicos e de entretenimento da cidade. O impressionante complexo de uso misto de 40 andares, atualmente em construção, abrangerá escritórios de classe A e o Nobu Hotel and Restaurant. O hotel, situado nos andares superiores, contará com 135 quartos e suítes bem equipados, piscina na cobertura, academia de ginástica de última geração e o renomado restaurante Nobu no 7 o andar. Com inauguração prevista para 2026, a torre proporcionará vistas deslumbrantes da cidade e do rio Saigon. Além disso, a VCRE também está fazendo progressos significativos no projeto Nobu Hotel, Restaurant, and Residences em Danang.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality afirma: "Estamos entusiasmados em anunciar nossa segunda propriedade no Vietnã e ansiosos para aprofundar nossa parceria com a VCRE ao apresentarmos o Nobu Hotel e restaurante Ho Chi Minh, juntamente com nosso anteriormente anunciado Nobu Hotel e Residences Danang – nossas residências inaugurais na Ásia. Estamos comemorando nosso 40º hotel e expressamos nossa sincera gratidão pelo apoio inabalável e pela confiança de nossas equipes e parceiros. Juntos, alcançamos esse marco notável."

Vo Thanh Lam, CEO da Viet Capital Real Estate, acrescenta: "O Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh mais uma vez marca a cooperação sustentável entre a VCRE e a Nobu Hospitality após anunciar o projeto Nobu Danang em 2023. A Nobu Hospitality se tornou um ícone de estilo de vida global, trazendo arquitetura única e culinária inovadora quando o Nobu aparece em qualquer cidade do mundo. Chegando a Ho Chi Minh, uma cidade econômica e dinâmica com enorme potencial, a VCRE acredita que o Nobu Hotel and Restaurant Ho Chi Minh é o destino perfeito, oferecendo experiências gastronômicas e hoteleiras de nível de elite."

O grupo Nobu experimentou um enorme crescimento desde a sua criação em 1994, expandindo-se para um portfólio que inclui 40 hotéis, 76 restaurantes e 12 residências.

