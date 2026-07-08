Nova fase da climatização comercial amplia espaço para sistemas VRF, avalia TCL

Mercado global de VRF deve atingir US$ 35,9 bilhões até 2030, segundo projeção da Grand View Research

SÃO PAULO, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O crescimento do mercado de sistemas VRF (Variable Refrigerant Flow) acompanha uma mudança nos critérios que orientam projetos de climatização comercial. Eficiência energética continua sendo um requisito importante, mas fatores como flexibilidade operacional, controle dos ambientes e capacidade de adaptação passaram a ganhar relevância nas decisões de especificação. Para a TCL, esse movimento ajuda a explicar a expansão da tecnologia em diferentes segmentos.

"A forma como os edifícios funcionam hoje é bastante diferente da realidade de alguns anos atrás. Os projetos passaram a exigir níveis maiores de flexibilidade e adaptação, principalmente em empreendimentos que concentram diferentes perfis de ocupação e atividades. Isso tem influenciado diretamente a evolução das soluções de climatização comercial", afirma Daniel Fraianeli, Gerente de Produtos AC - Projetos Comerciais da TCL SEMP.

Segundo levantamento da Grand View Research, o mercado global de VRF foi estimado em US$ 19,3 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 35,9 bilhões até 2030. O crescimento projetado para o segmento acompanha mudanças que vêm influenciando a climatização comercial nos últimos anos. Eficiência energética segue entre os principais critérios de especificação, mas fatores como flexibilidade operacional, controle dos ambientes e capacidade de adaptação também passaram a ganhar espaço nas decisões de projeto.

Na TCL, o desenvolvimento do portfólio de climatização comercial acompanha demandas relacionadas a controle inteligente, integração dos sistemas e flexibilidade operacional, atributos que vêm ganhando relevância à medida que os projetos exigem maior capacidade de gestão e adaptação dos ambientes.

"O crescimento projetado para o segmento reforça uma direção que já vínhamos observando no mercado. A evolução da nossa atuação em climatização comercial acompanha esse movimento. No Brasil, ampliamos o portfólio para atender diferentes perfis de projetos e hoje contamos também com uma linha de sistemas VRF, tecnologia que já faz parte da estratégia global da TCL para soluções comerciais e continua evoluindo para responder às novas demandas do setor", afirma Fraianeli.

A própria Grand View Research aponta que fatores como urbanização, expansão da infraestrutura comercial e busca por soluções HVAC mais eficientes continuarão impulsionando o segmento nos próximos anos.

Para a companhia, a expansão do mercado de VRF é um indicativo de que a climatização comercial continuará evoluindo para atender demandas cada vez mais ligadas à operação dos empreendimentos. Nesse cenário, a capacidade de adaptação tende a ganhar relevância semelhante à que a eficiência energética ocupa hoje nas decisões de projeto.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma das maiores marcas de eletrônicos de consumo do mundo, especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos com design inteligente e tecnologia inovadora, para oferecer recursos essenciais e experiências significativas a todos. Sua linha inclui TVs, condicionadores de ar, áudio, celulares, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, entre outros. Para mais informações, visite o site da TCL.

Sobre a TCL SEMP

A TCL SEMP é uma joint venture formada pela multinacional chinesa TCL (empresa fundada em 1981, segunda maior fabricante de televisores do mundo e líder global em telas ultragrandes, TVs Mini LED e Google TVs) e pela SEMP (companhia fundada no Brasil em 1942 e responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de rádio e TV no país). Por meio desta união, a TCL SEMP oferece ao mercado brasileiro produtos das categorias de TV, áudio, condicionadores de ar, smartphones, linha branca e monitores gamer. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da TCL SEMP uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações acesse o site TCL SEMP.

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FONTE TCL