Com a melhor qualidade de imagem no mercado, TVs QD-Mini LED ganham protagonismo e ampliam a experiência no maior palco do futebol mundial

Na campanha "Watch the Best", a TCL evidencia o máximo em imagem e som para uma experiência digna de estádio no conforto do lar

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A TCL, líder global em eletrônicos de consumo e marca nº 1 em TVs Mini LED e de telas ultragrandes, apresenta, por meio da campanha "Watch the Best", um portfólio de televisores pensado para quem quer acompanhar cada lance do maior momento do futebol com máxima imersão. Em um cenário de crescente demanda pela tecnologia QD-Mini LED, com projeções que indicam o aumento de vendas globais de 12 milhões para 17 milhões de unidades entre 2025 e 2029, a marca reforça seu compromisso com a inovação para transformar a experiência de assistir TV dentro de casa.

"Momentos de grande relevância no cenário futebolístico impulsionam significativamente as vendas de televisores em todo o mundo", ressalta Dale Chen, Diretor de Marketing da TCL para o Brasil e América Latina. No Brasil, por exemplo, 72% das TVs vendidas no fim de 2022, período da última edição da Copa, já eram modelos com resolução 4K. E 45% tinham telas acima de 50", o que evidencia a preferência do consumidor por uma experiência mais imersiva. "Diante desse cenário, nossa expectativa é que o público brasileiro volte a investir em novos aparelhos em 2026, priorizando tecnologias que elevem a qualidade ao assistir aos jogos", completa o executivo.

Por isso, a TCL destaca o modelo C6K, equipado com a tecnologia QD-Mini LED, que eleva a experiência de entretenimento a um novo nível de imersão, proporcionando ao telespectador a sensação de estar junto à torcida, sem sair de casa.

Esportes: a hora do telão

Considerado um dos padrões tecnológicos mais avançados para telas de TV, o QD-Mini LED proporciona uma das melhores qualidades de imagem disponíveis no mercado. Sua tela HVA garante um contraste três vezes maior em comparação a um televisor comum.

Além disso, a tecnologia All-Domain Halo Control da TCL, que cobre todo o percurso da geração da luz até a reprodução de imagem na tela, garante uma visão mais clara e detalhada de cada jogada marcante.

A tecnologia QD-Mini LED também contribui para reduzir reflexos em ambientes iluminados, garantindo melhor visibilidade em diferentes condições de luz. Além disso, o amplo ângulo de visão, de até 178°, permite que família e amigos assistam aos jogos juntos, com qualidade e sem distorções, independentemente da posição na sala.

Como centroavante do portfólio da TCL, a C6K oferece um pacote que combina tecnologia de última geração e preço acessível. O modelo de 98" conta com controle de iluminação de até 512 zonas de escurecimento preciso e alto brilho HDR, garantindo elevada qualidade de imagem, enquanto a taxa de atualização de 144 Hz assegura cenas mais fluidas, permitindo ao espectador acompanhar cada momento do torneio com riqueza de detalhes.

Som imersivo

Desenvolvidos em parceria com a ONKYO, empresa renomada no setor de áudio, os sistemas de som da C6K trazem o que há de mais imersivo no mercado, incluindo 2.1 canais de áudio com subwoofer integrado. Por meio deles, é possível ouvir toda a atmosfera do estádio, desde os hinos cantados pela torcida até as movimentações em campo.

Watch the Best

O maior palco do futebol mundial merece a melhor experiência audiovisual, e a TCL é capaz de reproduzir o clima das arquibancadas graças a suas TVs QD-Mini LED. Confira a disponibilidade e preço dos modelos nas principais redes varejistas ou pelo e-commerce da companhia.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma das maiores marcas de eletrônicos de consumo do mundo, especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos com design inteligente e tecnologia inovadora, para oferecer recursos essenciais e experiências significativas a todos. Sua linha inclui TVs, condicionadores de ar, áudio, celulares, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, entre outros. Para mais informações, visite o site da TCL.

Sobre a TCL SEMP

A TCL SEMP é uma joint venture formada pela multinacional chinesa TCL (empresa fundada em 1981, segunda maior fabricante de televisores do mundo e líder global em telas ultragrandes, TVs Mini LED e Google TVs) e pela SEMP (companhia fundada no Brasil em 1942 e responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de rádio e TV no país). Por meio desta união, a TCL SEMP oferece ao mercado brasileiro produtos das categorias de TV, áudio, condicionadores de ar, smartphones, linha branca e monitores gamer. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da TCL SEMP uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações acesse o site TCL SEMP.

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FONTE TCL