TCL realiza Conferência Global de Parceiros 2026, anuncia lançamentos, apresenta estratégia de inovação e destaca forte crescimento

Encontro reuniu cerca de 500 participantes de 49 mercados e destacou avanços em Mini LED, inteligência artificial e expansão internacional

SÃO PAULO, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A TCL, líder global em eletrônicos de consumo e a marca nº 1 do mundo em TVs Mini LED e de telas ultragrandes1, realizou a Conferência Global de Parceiros da TCL Industries 2026 (GPC 2026), em Shenzhen. Realizado sob o tema "Pioneering for Greatness" (Pioneirismo para Excelência), o encontro bienal reuniu cerca de 500 clientes estratégicos, parceiros relevantes e líderes da indústria de 49 mercados para revisar dois anos de crescimento sustentado, ao mesmo tempo em que explorou a próxima onda de inovação e reforçou um compromisso compartilhado com a colaboração de longo prazo.

GPC 2026: 500 clientes estratégicos, parceiros relevantes e líderes da indústria de 49 mercados

Em um contexto de acelerada transformação da indústria e mudanças nos mercados globais, a empresa também apresentou sua visão estratégica de continuar trabalhando com parceiros globais para liderar com valor de marca, melhorar a eficiência de suas operações globais e construir um ecossistema mais inteligente e conectado para consumidores em todo o mundo.

Construindo valor por meio da inovação e excelência em produtos

Na GPC 2026, a TCL apresentou seu roadmap, inovações tecnológicas e estratégias de produtos e canais, projetados para levar a empresa e seus parceiros em direção a essa visão de futuro.

Durante o evento, foi apresentada uma ampla vitrine de inovações em produtos que apontam para uma nova geração de vida inteligente:

A TV TCL X11L SQD-Mini LED — a primeira TV premium do mundo com tecnologia SQD-Mini LED de próxima geração

— a primeira TV premium do mundo com tecnologia SQD-Mini LED de próxima geração O ar-condicionado TCL FreshIN 3.0 Ultra — que utiliza IA para avaliar a qualidade do sono e promover um descanso profundo

— que utiliza IA para avaliar a qualidade do sono e promover um descanso profundo O refrigerador TCL TwinMag Prime Fresh Series — que aprimora a preservação de alimentos, higiene, além de eficiência de espaço e energia, para uma experiência de frescor sem esforço

— que aprimora a preservação de alimentos, higiene, além de eficiência de espaço e energia, para uma experiência de frescor sem esforço A lava e seca em formato de torre TCL AI SuperDrum® — proporcionando uma experiência de lavanderia mais inteligente e prática para lares modernos

— proporcionando uma experiência de lavanderia mais inteligente e prática para lares modernos Os óculos TCL RayNeo AR — oferecendo experiências audiovisuais excepcionais tanto para trabalho quanto para a vida cotidiana

— oferecendo experiências audiovisuais excepcionais tanto para trabalho quanto para a vida cotidiana A tecnologia fotovoltaica TCL — fornecendo soluções de energia para aplicações residenciais e comerciais

Desde o desenvolvimento de tecnologias de display totalmente novas até a criação de dispositivos inteligentes mais convenientes e intuitivos, os produtos demonstram como a TCL continua a redefinir padrões em uma ampla gama de categorias por meio da excelência em produtos. Em particular, o sucesso contínuo da empresa nos segmentos médio e premium é resultado de investimentos significativos em P&D centrado no usuário, com foco no desenvolvimento de inovações que atendam às necessidades reais dos consumidores. Com base em avanços em qualidade de display, inteligência artificial e desempenho energético, a empresa investiu de forma expressiva em pesquisa e desenvolvimento nos últimos três anos, alcançando liderança global em diversas tecnologias-chave. A TCL foi a primeira empresa a introduzir e produzir em massa a tecnologia Mini LED e continua a manter sua posição na vanguarda das tecnologias de display de alta gama com inovações como o SQD-Mini LED.

Além disso, em março de 2026, a TCL Electronics Holdings Limited e a Sony Corporation anunciaram um acordo definitivo juridicamente vinculante para uma parceria estratégica na área de entretenimento doméstico. Por meio de uma joint venture recém-estabelecida, as empresas irão colaborar para criar produtos inovadores que atendam às expectativas de consumidores em todo o mundo e alcançar maior crescimento de negócios por meio de excelência operacional.

O avanço estratégico da TCL nos segmentos médio e premium tem gerado resultados expressivos. Por categoria, a companhia manteve sua posição como a segunda maior marca de TVs do mundo2 e a segunda maior exportadora global de condicionadores de ar3 com embarques que atingiram 20 milhões de unidades. A empresa também registrou seu décimo sexto ano consecutivo como a maior exportadora mundial de refrigeradores em 20254.

Além desses segmentos tradicionais, a TCL continua avançando em áreas emergentes. No terceiro trimestre de 2025, a TCL foi a marca líder mundial em volume de embarques de óculos inteligentes de realidade aumentada5, enquanto a receita de produtos fotovoltaicos cresceu 63,6% em 20256.

Localização centrada no consumidor impulsiona crescimento global

Por trás do crescimento global sustentado da TCL está uma estratégia de expansão que enfatiza a localização eficaz, por meio da criação de cadeias de valor e investimentos em recursos regionais. Atualmente, a empresa opera uma cadeia de suprimentos vertical altamente integrada, incluindo 25 centros de P&D, sete laboratórios conjuntos e 21 bases de fabricação em todo o mundo. Em conjunto, essa rede permite que a empresa responda melhor às necessidades dos mercados locais, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento econômico e industrial das regiões onde atua.

Paralelamente às operações físicas localizadas, os esforços de marketing regional também permitiram que a marca se conectasse melhor com os consumidores. Em particular, o investimento da empresa em marketing esportivo tem se mostrado um diferencial na construção de confiança de longo prazo com consumidores em todo o mundo. Em 2025, a TCL tornou-se parceira oficial global dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na categoria de equipamentos audiovisuais domésticos e eletrodomésticos, somando-se a parcerias com grandes ligas e organizações esportivas, incluindo a FIBA e a NFL, o que fortalece ainda mais a influência global da marca.

Colaboração global fortalece o sucesso de longo prazo

Por meio da expansão global contínua com operações cada vez mais localizadas, a TCL está construindo uma presença global mais robusta, permitindo que a empresa e seus parceiros sejam mais resilientes frente a incertezas externas. "A TCL está totalmente comprometida com o nosso sucesso compartilhado", afirmou Du Juan, CEO da TCL Industries. "O tema deste ano da GPC — 'Pioneering for Greatness' — é uma declaração confiante sobre nossa visão para o futuro. Esse otimismo se baseia em três verdades simples: criar valor real nos permite superar qualquer ciclo de mercado; a integridade é a base de parcerias duradouras; e o crescimento compartilhado é o que, em última instância, nos levará adiante."

1 Omdia, 2025.

2 Global brand TV shipment of 2025 from Omdia.

3 InfoLink 2025 Global PV Module Shipment Rankings.

4 ChinaIOL.

5 CINNO Research.

6 TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 2025 Annual Results.

Sobre a TCL Eletronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma das maiores marcas de eletrônicos de consumo do mundo, especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos com design inteligente e tecnologia inovadora, para oferecer recursos essenciais e experiências significativas a todos. Sua linha inclui TVs, condicionadores de ar, áudio, celulares, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, entre outros. Para mais informações, visite o site da TCL

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965436/GPC.jpg

FONTE TCL