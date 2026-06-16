Nova leva do OPPO Find X9 Pro chega ao mercado; veja 5 motivos que fazem dele o smartphone premium mais cobiçado do momento

Fotografia avançada, inteligência artificial e desempenho de ponta ajudam a explicar por que o flagship da OPPO segue entre os modelos mais desejados da categoria

SÃO PAULO, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em um mercado cada vez mais disputado, poucos smartphones conseguem reunir desempenho, fotografia, recursos de inteligência artificial e bateria em um único pacote. É justamente essa combinação que tem colocado o OPPO Find X9 Pro entre os modelos mais desejados da categoria premium.

Com a chegada de uma nova leva do aparelho ao varejo brasileiro, o interesse em torno do flagship da OPPO volta a ganhar força. Conheça cinco diferenciais que ajudam a explicar por que o OPPO Find X9 Pro se tornou um dos smartphones mais cobiçados do momento.

Divulgação: OPPO Brasil

1. Sistema de câmeras desenvolvido com a Hasselblad

A fotografia é um dos grandes destaques do dispositivo. Desenvolvido em parceria com a Hasselblad, referência mundial em imagem, o OPPO Find X9 Pro traz recursos avançados para retratos, paisagens e capturas em baixa luminosidade, além de uma lente telefoto de 200 MP que amplia as possibilidades criativas.

O desempenho do aparelho em fotografia também recebeu reconhecimento internacional. O criador de conteúdo de tecnologia Marques Brownlee, um dos nomes mais influentes do setor, elegeu o OPPO Find X9 Pro como o melhor smartphone para fotografia em sua avaliação anual de dispositivos móveis.

Além do reconhecimento da crítica especializada, o aparelho também conquistou a aprovação de quem o utiliza no dia a dia. Embaixador global da OPPO, o atleta e ex-jogador Kaká compartilhou sua experiência com o smartphone após algumas semanas de uso:

"Ao longo das últimas semanas, venho testando o OPPO Find X9 Pro em diferentes momentos da minha rotina – durante jogos, viagens e, principalmente, com a minha família. O que mais me impressionou foi a forma natural como a câmera captura emoções e detalhes reais, transformando momentos do dia a dia em histórias memoráveis", compartilha o embaixador global da OPPO.

2. Zoom poderoso para registrar detalhes à distância

Shows, eventos esportivos, viagens e fotografia urbana ganham uma nova dimensão com o sistema de zoom do aparelho. O conjunto de hardware e processamento de imagem permite capturas detalhadas mesmo em cenas mais distantes, mantendo nitidez e fidelidade de cores.

A telefoto Hasselblad de 200 MP do OPPO Find X9 Pro combina zoom óptico de 3x (140 mm) e Super Zoom de até 120x, oferecendo maior versatilidade para composições que exigem diferentes distâncias focais.

3. Recursos de IA voltados para criação de conteúdo

A inteligência artificial está presente em diversas etapas da experiência, auxiliando desde a captura até a edição de fotos e vídeos. O resultado é um fluxo mais rápido e intuitivo para quem produz conteúdo diretamente pelo smartphone.

Além do modo Super Zoom de até 120x, que utiliza inteligência artificial para aprimorar imagens capturadas à distância, o OPPO Find X9 Pro reúne recursos de IA para fotografia e produtividade. Entre eles estão o AI Eraser, para remoção de elementos indesejados em fotos, o Retratos AI Glow, que otimiza a iluminação de retratos em diferentes cenários, e o AI Mind Space, criado para facilitar a organização de informações e conteúdos do dia a dia.

4. Experiência profissional para vídeo

O OPPO Find X9 Pro permite gravação em até 4K a 120 fps com Dolby Vision, oferecendo recursos normalmente encontrados em equipamentos dedicados. A combinação de estabilização avançada e ampla faixa dinâmica entrega vídeos com aparência mais cinematográfica.

5. Bateria para acompanhar uma rotina intensa

Com bateria de silício-carbono de 7.500 mAh1 e carregamento ultrarrápido de 80W, o smartphone foi projetado para acompanhar longas jornadas de trabalho, criação de conteúdo e entretenimento sem comprometer a experiência de uso.

Mais do que um smartphone premium, o OPPO Find X9 Pro representa a evolução dos dispositivos móveis para uma geração que cria, edita e compartilha conteúdo diretamente do celular. É essa combinação de fotografia avançada, inteligência artificial, desempenho e autonomia que ajuda a explicar por que o modelo segue entre os mais desejados do mercado.

O dispositivo está disponível na loja online da OPPO e em grandes varejistas e e-commerces parceiros como Magazine Luiza, Fast Shop e Mercado Livre, além das lojas das operadoras Claro e Vivo. Para saber mais sobre o aparelho e conferir as condições especiais de compra disponíveis, acesse os canais oficiais da marca e parceiros de vendas.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

1. A capacidade da bateria declarada é o valor típico. A vida útil real da bateria pode variar dependendo da configuração da rede, padrões de uso e outros fatores, e pode diferir das estimativas teóricas baseadas na capacidade típica.

FONTE OPPO BRASIL