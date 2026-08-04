OPPO lança filme da campanha da nova linha Reno16 estrelado por Marina Sena

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OPPO Brasil

04 ago, 2026, 15:43 GMT

Produção acompanha a jornada de autodescoberta de uma jovem inspirada pelo universo da cantora, tendo o smartphone da marca como aliado da criatividade e da expressão pessoal 

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários globalmente, apresenta o filme da campanha da nova linha OPPO Reno16, estrelado por Marina Sena, primeira Reno Girl da marca no Brasil. A produção traz uma narrativa sobre criatividade, autodescoberta e expressão pessoal, tendo a tecnologia da OPPO como aliada na construção de novas histórias e formas de criar.

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Divulgação: OPPO Brasil.
Divulgação: OPPO Brasil.

Na peça publicitária, o universo de Marina se conecta ao de uma jovem que busca descobrir sua própria identidade e transformar sua criatividade em um caminho de realização pessoal. Fugindo da tradicional relação entre ídolo e fã, a narrativa mostra como inspiração, autoconhecimento e coragem podem despertar novas possibilidades e incentivar cada pessoa a construir sua própria trajetória. Nesse contexto, o novo OPPO Reno16 acompanha essa jornada como um aliado da criatividade e da expressão pessoal, ajudando a registrar ideias, experiências e momentos que fazem parte desse processo de transformação.

"Este filme traduz o conceito da campanha 'Seu Universo Brilha' ao mostrar que a criatividade nasce da autenticidade e das experiências de cada pessoa. O OPPO Reno16 foi desenvolvido justamente para acompanhar esse processo, oferecendo recursos que tornam a criação de conteúdo mais intuitiva e ajudam os usuários a transformar ideias em imagens", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO Brasil.

"Fiquei muito feliz com o convite da OPPO porque a campanha fala sobre algo em que acredito muito: confiar na essência e na própria intuição, experimentar e encontrar uma forma natural de mostrar ao mundo quem você é. Acho que cada pessoa tem um universo único, e foi muito especial participar de um projeto que incentiva as pessoas a explorarem essa identidade e expressarem sua criatividade de maneira verdadeira", afirma Marina Sena.

Com produções da AsaOnze e Massai e ASIA como agência criativa, a campanha será lançada nacionalmente como parte da estratégia de apresentação da linha OPPO Reno16 ao público brasileiro. A comunicação contará com filmes em diferentes formatos e uma estratégia 360°, reforçando os principais diferenciais da linha, como o sistema avançado de câmeras, os recursos criativos baseados em inteligência artificial e o novo design inspirado no universo.

Após uma ativação especial na Avenida Paulista que permitiu ao público experimentar, de forma interativa, o conceito da campanha "Seu Universo Brilha" e a função Cyber Pop Cam dos novos produtos, a OPPO amplia sua presença em São Paulo. Entre os dias 4 e 10 de agosto, o "universo cósmico" da campanha estrelada por Marina Sena ganhará escala com uma ampla estratégia de mídia Out of Home. Painéis digitais nas principais estações da CPTM e telas de abrigos de ônibus distribuídas por diferentes regiões da cidade levarão ao público a identidade criativa da nova linha OPPO Reno16, reforçando seus principais diferenciais em fotografia, inteligência artificial e design.

Mais sobre a linha OPPO Reno16

Com design holográfico 3D inspirado em galáxias, a nova linha OPPO Reno16 estreia no Brasil com recursos avançados de imagem e inteligência artificial. Com foco em fotografia criativa, os novos OPPO Reno16 e OPPO Reno16 F foram desenvolvidos para tornar a captura, a edição e o compartilhamento de conteúdo mais intuitivos e refinados.

Ferramentas como a Cyber Pop Cam oferecem uma experiência de captura criativa diretamente no aplicativo da Câmera. Este recurso oferece nove estilos de fotografia, permitindo que o usuário aplique estilos de fotografia vintage, como os efeitos de "Filme Instantâneo", "Câmera Digital" e "Vazamento de Luz" com um único toque, facilitando a criação de fotos únicas com diferentes atmosferas e estéticas.

Além disso, a marca pretende anunciar a ampliação de seu ecossistema de produtos, com o fone de ouvido EncoClip2 e o OPPO Bubble, uma tela AMOLED que funciona como um monitor em tempo real para facilitar selfies com a câmera traseira e como um acessório para bolsa quando combinado com suportes ou cordões compatíveis. Por meio de um aplicativo dedicado, os usuários podem personalizar a tela com imagens, animações em loop, textos e cores para refletir sua personalidade e estilo.

Ficha técnica
ASIA Publicidade
CEO – Sérgio Brandão
CCO – Vico Benevides
CSO – Carla Sá
Co-CCOs – Pedro Reis, Ricardo Dolla
Redator – Thiago Toledo
Diretor de Arte – Lucas "Jaiminho" Martins
Produtor RTV – Dionísio Crocce
Head of Strategy – Maysa Tatikava
Strategic Manager – Melanie Swidrak
Media– Rodrigo Carmo, Matheus Klein
Direção Projeto – Marcos Rodrigues
Atendimento – Bruno Bartholomeo

Produtora Asa Onze
CPO: André Napchan
CEO: Jan Strauss
Head of Flow: Déborah Moreno
Comercial: Barbara Carvalho
Financeiro: Renata Ceravolo

Direção & Fotografia
Direção: Daniel Bontempo
Diretor de Produção: André Napchan
Assistente de Direção: Gabriela Meyer
Diretor de Fotografia: Ricardo Pelissari
1º Assistente de Câmera (1ª AC): Guilherme Martins de Assis
2ª Assistente de Câmera / Video Assist: Vitória Regina Gonçalves Clementino
Logger: Marcio José da Costa Sousa
Fotógrafo: Gianfranco Vacani
1ª Assistente de Fotografia: Mariana Pinheiro Gabetta
2ª Assistente de Fotografia: Marina Jorge Toledo
Making Of (BTS): Alex Moraes (Leks)
Elétrica, Maquinária & Produção
Gaffer: Wagner Wilson Barbosa
1º Assistente de Gaffer: Rudney Prudente Santos
Ajudante de Gaffer: Laércio Ferreira da Silva
Ajudante de Gaffer: Maria Eduarda Santos Barbosa
Assistente de Produção Geral: Rodrigo Pereira ("Pepe")
Ajudante de Produção: Ricardo Neves
Ajudante de Produção: Sidnei Martins
Contrarregra / Produtos: Bruno Paes
Stand-in Marina Sena: Milenna Santana Ribeiro
Figurino & Beauty
Figurino: Leandro Porto Soares
Assistente de Figurino: Maria Eduarda Zanetti Reis
Camareira: Camila Barbosa da Silva
Costureira: Alexsandra Barbosa Cavalcante
Maquiagem: João Victor da Silva
Assistente de Maquiagem: Leonardo Morais dos Santos
Manicure: Marlene de Souza Accyoli
Pós-Produção
Montagem, Edição & Finalização: Gabriel Garcia
Color Grading: Cerebbro
Motion Graphics: Carlos Henrique Aparecido Rezende
Apoio & Fornecedores
Catering: Café Mania
Motorista de Catering: Adriano Araújo dos Santos
Motorista de Câmera / Doblo: Everton Rocha
Motorista do Caminhão de Luz: Rubens Leandro D'Avila Pereira ("Binho")
Estúdio: Spectrus
Locadoras de Equipamentos: Speclight, 3T e Movingtrack

Kaipe Produções Artísticas Ltda
Produtor Executivo: Paulo Murilo Abreu Fonseca e Mônica Cardozo Solha Cason
Diretora de Produção: Cris Barbosa
Coordenadora de produção: Raiane Ferro
Produtor: Leonardo Henriques Silva
Produtora de base: Janaina Albano
Dir. Atendimento: Betânia Menardi e Isabela Hana
Atendimento de Pré-Produção: Betânia Menardi
Diretor: Thiago Eva
I assistente de Direção: Roberta Cunha
II assistente Direção: Marina Previato
Plato: Rafa Goes
Assistente de Produção: Mafra Ferreira
Assistente de Produção: Hugo Braz Espíndola
Assistente de Produção: Diego Ciliano Oliveira
Assistente de Produção: Ale Fernandes
Assistente de Produção: Ricardo Araújo Meira
Assistente de Produção: Viviane Neri da Silva
Produtor de Locação: 3T Locação
Diretor de Fotografia: Leonardo Ordog Kawabe
I assistente de Câmera: Tiago Caetano Alves
I assistente de Câmera: Paul Christian Carbone
Logger: Ítalo Cordeiro Ulisses Bacurau
Vídeo assistente: Roberto Aparecido de Oliveira Martins Ruivo
Steadicam: Alexandre Ferracini Cabelo
Making Off: Gabriel Zerra
Diretor de arte: Lucas Fidelis Assistente
Arte: Laura Deppermann Miguel
Produtor Objeto: Gustavo Gomes dos Santos
Assistente Objetos: Stella Mirabelli
Contra regra: Pedro Char Lisboa
Ajudante contra: Fernando Ramos de Lima
Assistente Objetos: Camily Barroso
Ajudante Set: Vítor de Souza Nascimento
Ajudante Set: Juliano Pereira da Silva
Ajudante Set: Mario Rodrigues dos Santos
Ajudante Set: João Victor Cunha Gomes dos Santos
Ajudante Set: Ivan Henrique de Carvalho
Ajudante Set: Derrick Ferreira Fidelis
Ajudante Set: Gabriel Jimenes Monteiro
Gaffer: Beck
I Assistente Elétrica: Alexsandro Soares dos Santos
II Assistente Elétrica: Leonardo Alves de Melo
II Assistente Elétrica: Daniel Siqueira Zuculo
II Assistente Elétrica: Jonas Pascini de Oliveira
II Assistente Elétrica: Jefferson Ferreira da Silva
Chefe Maquinária: Gazo
I Assistente Maquinária: Lucas Bispo de Lima
II Assistente Maquinária: David Junior da Silva
II Assistente Maquinária: Rodrigo dos Santos Cabral
II Assistente Maquinária: Igor Marambaia dos Santos
II Assistente Maquinária: Flavio Moreira Oliveira
Produtora de Elenco: Mei
Assistente de Elenco: Ailton Rabelo Albuquerque
Talento: Marina Sena
Acompanhante: Gabriel Piedro Cespe Ferreira
Acompanhante: Larissa Fernandes Dornas
Acompanhante: Sidinei Martins Júnior
Segurança: Marcos
Stylist: Leandro Porto Soares
Assistente Stylist: Ana Paula Pontes
Coordenadora produção: Maria Eduarda Zanetti Reis
Costureira: Silvana dos Santos Moura
Camareira: Camila Barbosa da Silva
Make: João Victor da Silva
Assistente make: Leonardo Morais dos Santos
Manicure: Michelle Silva Reis
Motorista: Marcio Jordão Cardoso
Produtora figurino: Fernanda Bastos Gunutzmam
Assistente Figurino: Carlo Vinicius Sousa de Oliveira
Camareira: Camila Vieira da Costa
Make: Marcia Emiko Maruyama
Assistente Make: Cyntia Maruyama Pereira Tobias
Motorista: Leandro Grimalde dos Santos
Motorista: Cláudio Vieira de Oliveira
Motorista: Jaime Soares dos Santos
Motorista: Roberto Beletatti
Motorista: Alisson Rocha Batina Manzo
Motorista: Alexandre Feitosa da Silva
Motorista: Milena da Costa Franseschinelli
Motorista: Nicolau Alves de Melo
Motorista: Marco Antônio dos Santos
Motorista: Amadeu Nunes Branco Filho
Catering: Café Mania
Estrutura: Águia Locações
Estrutura: Câmera Car Cine e Tv
Pós-produção:
Diretor Técnico: Gustavo Minicucci
Coordenação de Pós: Fernando Vellosa e Cecilia Bertoche (Ciça)
Assist. Coord. de Pós: Hugo Ferriolli
Dir. Atendimento: Betânia Menardi e Isabela Hana
Atendimento de Pós-Produção: Betânia Menardi
Finalização: Rodrigo Azambuja
Montagem: Serginho Dinis
Assist. Montagem: Fábio Bortoleto, Gustavo Novak Supervisor
VFX:Pedro Gomide
Concept Art: Daniel Cestari
Compositores: Eduardo Gonçalvez, Felipe Nascimento, Fabio Santos, Rodrigo Rindolpho
Conform: Guilherme Vila e Matheus Becker
Motion: Bruno Menegatti
Color: Bleach
Colorista: Ian Pasqualino
IA: Maverick
Direção IA / Maverick: Andre Ferezini
Head IA: Bianca Macedo
IA: Juliana Cruz, Dimitri Lyra, Paulo Jr, Marcos Voll, Milena Silveira, Noemia Brenda

Massai
Produtor Executivo: Paulo Murilo Abreu Fonseca e Mônica Cardozo Solha Cason
Diretora de Produção: Cris Barbosa
Coordenadora de Produção: Raiane Ferro
Produtor: Leonardo Henriques Silva
Produtora Base: Janaina Albano
Direção de Atendimento: Betânia Menardi e Isabela Hana
Atendimento de Pré-Produção: Betânia Menardi
Diretor: Thiago Eva
1º Assistente de Direção: Roberta Cunha
2º Assistente de Direção: Marina Previato
Diretor de Set (Floor Manager): Rafa Goes
Assistente de Produção: Mafra Ferreira
Assistente de Produção: Hugo Braz Espíndola
Assistente de Produção: Diego Ciliano Oliveira
Assistente de Produção: Ale Fernandes
Assistente de Produção: Ricardo Araújo Meira
Assistente de Produção: Viviane Neri da Silva
Produção de Locação: 3T Locação
Diretor de Fotografia: Leonardo Ordog Kawabe
1º Assistente de Câmera: Tiago Caetano Alves
1º Assistente de Câmera: Paul Christian Carbone
Logger: Ítalo Cordeiro Ulisses Bacurau
Video Assist: Roberto Aparecido de Oliveira Martins Ruivo
Steadicam: Alexandre Ferracini Cabelo
Making Of: Gabriel Zerra
Diretor de Arte: Lucas Fidelis
Assistente de Arte: Laura Deppermann Miguel
Contrarregra Chefe: Gustavo Gomes dos Santos
Assistente de Contrarregra: Stella Mirabelli
Cenotécnico: Pedro Char Lisboa
Assistente de Cenotécnico: Fernando Ramos de Lima
Assistente de Contrarregra: Camily Barroso
Assistente de Set: Vítor de Souza Nascimento
Assistente de Set: Juliano Pereira da Silva
Assistente de Set: Mario Rodrigues dos Santos
Assistente de Set: João Victor Cunha Gomes dos Santos
Assistente de Set: Ivan Henrique de Carvalho
Assistente de Set: Derrick Ferreira Fidelis
Assistente de Set: Gabriel Jimenes Monteiro
Chefe de Elétrica (Gaffer): Beck
1º Assistente de Elétrica: Alexsandro Soares dos Santos
2º Assistente de Elétrica: Leonardo Alves de Melo
2º Assistente de Elétrica: Daniel Siqueira Zuculo
2º Assistente de Elétrica: Jonas Pascini de Oliveira
2º Assistente de Elétrica: Jefferson Ferreira da Silva
Chefe de Maquinário (Key Grip): Gazo
1º Assistente de Maquinário: Lucas Bispo de Lima
2º Assistente de Maquinário: David Junior da Silva
2º Assistente de Maquinário: Rodrigo dos Santos Cabral
2º Assistente de Maquinário: Igor Marambaia dos Santos
2º Assistente de Maquinário: Flavio Moreira Oliveira
Diretora de Elenco: Mei
Assistente de Elenco: Ailton Rabelo Albuquerque
Talento: Marina Sena
Acompanhante: Gabriel Piedro Cespe Ferreira
Acompanhante: Larissa Fernandes Dornas
Acompanhante: Sidinei Martins Júnior
Segurança: Marcos
Stylist: Leandro Porto Soares
Assistente de Stylist: Ana Paula Pontes
Coordenadora de Produção: Maria Eduarda Zanetti Reis
Costureira: Silvana dos Santos Moura
Camareira (Dresser): Camila Barbosa da Silva
Maquiador: João Victor da Silva
Assistente de Maquiagem: Leonardo Morais dos Santos
Manicure: Michelle Silva Reis
Motorista: Marcio Jordão Cardoso
Produtora de Guarda-Roupa: Fernanda Bastos Gunutzmam
Assistente de Guarda-Roupa: Carlo Vinicius Sousa de Oliveira
Camareira (Dresser): Camila Vieira da Costa
Maquiadora: Marcia Emiko Maruyama
Assistente de Maquiagem: Cyntia Maruyama Pereira Tobias
Motorista: Leandro Grimalde dos Santos
Motorista: Cláudio Vieira de Oliveira
Motorista: Jaime Soares dos Santos
Motorista: Roberto Beletatti
Motorista: Alisson Rocha Batina Manzo
Motorista: Alexandre Feitosa da Silva
Motorista: Milena da Costa Franseschinelli
Motorista: Nicolau Alves de Melo
Motorista: Marco Antônio dos Santos
Motorista: Amadeu Nunes Branco Filho
Catering: Café Mania
Infraestrutura: Águia Locações
Infraestrutura: Câmera Car Cine e Tv

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO Brasil

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