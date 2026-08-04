OPPO lança filme da campanha da nova linha Reno16 estrelado por Marina Sena

Produção acompanha a jornada de autodescoberta de uma jovem inspirada pelo universo da cantora, tendo o smartphone da marca como aliado da criatividade e da expressão pessoal

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários globalmente, apresenta o filme da campanha da nova linha OPPO Reno16, estrelado por Marina Sena, primeira Reno Girl da marca no Brasil. A produção traz uma narrativa sobre criatividade, autodescoberta e expressão pessoal, tendo a tecnologia da OPPO como aliada na construção de novas histórias e formas de criar.

Divulgação: OPPO Brasil.

Na peça publicitária, o universo de Marina se conecta ao de uma jovem que busca descobrir sua própria identidade e transformar sua criatividade em um caminho de realização pessoal. Fugindo da tradicional relação entre ídolo e fã, a narrativa mostra como inspiração, autoconhecimento e coragem podem despertar novas possibilidades e incentivar cada pessoa a construir sua própria trajetória. Nesse contexto, o novo OPPO Reno16 acompanha essa jornada como um aliado da criatividade e da expressão pessoal, ajudando a registrar ideias, experiências e momentos que fazem parte desse processo de transformação.

"Este filme traduz o conceito da campanha 'Seu Universo Brilha' ao mostrar que a criatividade nasce da autenticidade e das experiências de cada pessoa. O OPPO Reno16 foi desenvolvido justamente para acompanhar esse processo, oferecendo recursos que tornam a criação de conteúdo mais intuitiva e ajudam os usuários a transformar ideias em imagens", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO Brasil.

"Fiquei muito feliz com o convite da OPPO porque a campanha fala sobre algo em que acredito muito: confiar na essência e na própria intuição, experimentar e encontrar uma forma natural de mostrar ao mundo quem você é. Acho que cada pessoa tem um universo único, e foi muito especial participar de um projeto que incentiva as pessoas a explorarem essa identidade e expressarem sua criatividade de maneira verdadeira", afirma Marina Sena.

Com produções da AsaOnze e Massai e ASIA como agência criativa, a campanha será lançada nacionalmente como parte da estratégia de apresentação da linha OPPO Reno16 ao público brasileiro. A comunicação contará com filmes em diferentes formatos e uma estratégia 360°, reforçando os principais diferenciais da linha, como o sistema avançado de câmeras, os recursos criativos baseados em inteligência artificial e o novo design inspirado no universo.

Após uma ativação especial na Avenida Paulista que permitiu ao público experimentar, de forma interativa, o conceito da campanha "Seu Universo Brilha" e a função Cyber Pop Cam dos novos produtos, a OPPO amplia sua presença em São Paulo. Entre os dias 4 e 10 de agosto, o "universo cósmico" da campanha estrelada por Marina Sena ganhará escala com uma ampla estratégia de mídia Out of Home. Painéis digitais nas principais estações da CPTM e telas de abrigos de ônibus distribuídas por diferentes regiões da cidade levarão ao público a identidade criativa da nova linha OPPO Reno16, reforçando seus principais diferenciais em fotografia, inteligência artificial e design.

Mais sobre a linha OPPO Reno16

Com design holográfico 3D inspirado em galáxias, a nova linha OPPO Reno16 estreia no Brasil com recursos avançados de imagem e inteligência artificial. Com foco em fotografia criativa, os novos OPPO Reno16 e OPPO Reno16 F foram desenvolvidos para tornar a captura, a edição e o compartilhamento de conteúdo mais intuitivos e refinados.

Ferramentas como a Cyber Pop Cam oferecem uma experiência de captura criativa diretamente no aplicativo da Câmera. Este recurso oferece nove estilos de fotografia, permitindo que o usuário aplique estilos de fotografia vintage, como os efeitos de "Filme Instantâneo", "Câmera Digital" e "Vazamento de Luz" com um único toque, facilitando a criação de fotos únicas com diferentes atmosferas e estéticas.

Além disso, a marca pretende anunciar a ampliação de seu ecossistema de produtos, com o fone de ouvido EncoClip2 e o OPPO Bubble, uma tela AMOLED que funciona como um monitor em tempo real para facilitar selfies com a câmera traseira e como um acessório para bolsa quando combinado com suportes ou cordões compatíveis. Por meio de um aplicativo dedicado, os usuários podem personalizar a tela com imagens, animações em loop, textos e cores para refletir sua personalidade e estilo.

Ficha técnica

ASIA Publicidade

CEO – Sérgio Brandão

CCO – Vico Benevides

CSO – Carla Sá

Co-CCOs – Pedro Reis, Ricardo Dolla

Redator – Thiago Toledo

Diretor de Arte – Lucas "Jaiminho" Martins

Produtor RTV – Dionísio Crocce

Head of Strategy – Maysa Tatikava

Strategic Manager – Melanie Swidrak

Media– Rodrigo Carmo, Matheus Klein

Direção Projeto – Marcos Rodrigues

Atendimento – Bruno Bartholomeo

Produtora Asa Onze

CPO: André Napchan

CEO: Jan Strauss

Head of Flow: Déborah Moreno

Comercial: Barbara Carvalho

Financeiro: Renata Ceravolo

Direção & Fotografia

Direção: Daniel Bontempo

Diretor de Produção: André Napchan

Assistente de Direção: Gabriela Meyer

Diretor de Fotografia: Ricardo Pelissari

1º Assistente de Câmera (1ª AC): Guilherme Martins de Assis

2ª Assistente de Câmera / Video Assist: Vitória Regina Gonçalves Clementino

Logger: Marcio José da Costa Sousa

Fotógrafo: Gianfranco Vacani

1ª Assistente de Fotografia: Mariana Pinheiro Gabetta

2ª Assistente de Fotografia: Marina Jorge Toledo

Making Of (BTS): Alex Moraes (Leks)

Elétrica, Maquinária & Produção

Gaffer: Wagner Wilson Barbosa

1º Assistente de Gaffer: Rudney Prudente Santos

Ajudante de Gaffer: Laércio Ferreira da Silva

Ajudante de Gaffer: Maria Eduarda Santos Barbosa

Assistente de Produção Geral: Rodrigo Pereira ("Pepe")

Ajudante de Produção: Ricardo Neves

Ajudante de Produção: Sidnei Martins

Contrarregra / Produtos: Bruno Paes

Stand-in Marina Sena: Milenna Santana Ribeiro

Figurino & Beauty

Figurino: Leandro Porto Soares

Assistente de Figurino: Maria Eduarda Zanetti Reis

Camareira: Camila Barbosa da Silva

Costureira: Alexsandra Barbosa Cavalcante

Maquiagem: João Victor da Silva

Assistente de Maquiagem: Leonardo Morais dos Santos

Manicure: Marlene de Souza Accyoli

Pós-Produção

Montagem, Edição & Finalização: Gabriel Garcia

Color Grading: Cerebbro

Motion Graphics: Carlos Henrique Aparecido Rezende

Apoio & Fornecedores

Catering: Café Mania

Motorista de Catering: Adriano Araújo dos Santos

Motorista de Câmera / Doblo: Everton Rocha

Motorista do Caminhão de Luz: Rubens Leandro D'Avila Pereira ("Binho")

Estúdio: Spectrus

Locadoras de Equipamentos: Speclight, 3T e Movingtrack

Kaipe Produções Artísticas Ltda

Produtor Executivo: Paulo Murilo Abreu Fonseca e Mônica Cardozo Solha Cason

Diretora de Produção: Cris Barbosa

Coordenadora de produção: Raiane Ferro

Produtor: Leonardo Henriques Silva

Produtora de base: Janaina Albano

Dir. Atendimento: Betânia Menardi e Isabela Hana

Atendimento de Pré-Produção: Betânia Menardi

Diretor: Thiago Eva

I assistente de Direção: Roberta Cunha

II assistente Direção: Marina Previato

Plato: Rafa Goes

Assistente de Produção: Mafra Ferreira

Assistente de Produção: Hugo Braz Espíndola

Assistente de Produção: Diego Ciliano Oliveira

Assistente de Produção: Ale Fernandes

Assistente de Produção: Ricardo Araújo Meira

Assistente de Produção: Viviane Neri da Silva

Produtor de Locação: 3T Locação

Diretor de Fotografia: Leonardo Ordog Kawabe

I assistente de Câmera: Tiago Caetano Alves

I assistente de Câmera: Paul Christian Carbone

Logger: Ítalo Cordeiro Ulisses Bacurau

Vídeo assistente: Roberto Aparecido de Oliveira Martins Ruivo

Steadicam: Alexandre Ferracini Cabelo

Making Off: Gabriel Zerra

Diretor de arte: Lucas Fidelis Assistente

Arte: Laura Deppermann Miguel

Produtor Objeto: Gustavo Gomes dos Santos

Assistente Objetos: Stella Mirabelli

Contra regra: Pedro Char Lisboa

Ajudante contra: Fernando Ramos de Lima

Assistente Objetos: Camily Barroso

Ajudante Set: Vítor de Souza Nascimento

Ajudante Set: Juliano Pereira da Silva

Ajudante Set: Mario Rodrigues dos Santos

Ajudante Set: João Victor Cunha Gomes dos Santos

Ajudante Set: Ivan Henrique de Carvalho

Ajudante Set: Derrick Ferreira Fidelis

Ajudante Set: Gabriel Jimenes Monteiro

Gaffer: Beck

I Assistente Elétrica: Alexsandro Soares dos Santos

II Assistente Elétrica: Leonardo Alves de Melo

II Assistente Elétrica: Daniel Siqueira Zuculo

II Assistente Elétrica: Jonas Pascini de Oliveira

II Assistente Elétrica: Jefferson Ferreira da Silva

Chefe Maquinária: Gazo

I Assistente Maquinária: Lucas Bispo de Lima

II Assistente Maquinária: David Junior da Silva

II Assistente Maquinária: Rodrigo dos Santos Cabral

II Assistente Maquinária: Igor Marambaia dos Santos

II Assistente Maquinária: Flavio Moreira Oliveira

Produtora de Elenco: Mei

Assistente de Elenco: Ailton Rabelo Albuquerque

Talento: Marina Sena

Acompanhante: Gabriel Piedro Cespe Ferreira

Acompanhante: Larissa Fernandes Dornas

Acompanhante: Sidinei Martins Júnior

Segurança: Marcos

Stylist: Leandro Porto Soares

Assistente Stylist: Ana Paula Pontes

Coordenadora produção: Maria Eduarda Zanetti Reis

Costureira: Silvana dos Santos Moura

Camareira: Camila Barbosa da Silva

Make: João Victor da Silva

Assistente make: Leonardo Morais dos Santos

Manicure: Michelle Silva Reis

Motorista: Marcio Jordão Cardoso

Produtora figurino: Fernanda Bastos Gunutzmam

Assistente Figurino: Carlo Vinicius Sousa de Oliveira

Camareira: Camila Vieira da Costa

Make: Marcia Emiko Maruyama

Assistente Make: Cyntia Maruyama Pereira Tobias

Motorista: Leandro Grimalde dos Santos

Motorista: Cláudio Vieira de Oliveira

Motorista: Jaime Soares dos Santos

Motorista: Roberto Beletatti

Motorista: Alisson Rocha Batina Manzo

Motorista: Alexandre Feitosa da Silva

Motorista: Milena da Costa Franseschinelli

Motorista: Nicolau Alves de Melo

Motorista: Marco Antônio dos Santos

Motorista: Amadeu Nunes Branco Filho

Catering: Café Mania

Estrutura: Águia Locações

Estrutura: Câmera Car Cine e Tv

Pós-produção:

Diretor Técnico: Gustavo Minicucci

Coordenação de Pós: Fernando Vellosa e Cecilia Bertoche (Ciça)

Assist. Coord. de Pós: Hugo Ferriolli

Dir. Atendimento: Betânia Menardi e Isabela Hana

Atendimento de Pós-Produção: Betânia Menardi

Finalização: Rodrigo Azambuja

Montagem: Serginho Dinis

Assist. Montagem: Fábio Bortoleto, Gustavo Novak Supervisor

VFX:Pedro Gomide

Concept Art: Daniel Cestari

Compositores: Eduardo Gonçalvez, Felipe Nascimento, Fabio Santos, Rodrigo Rindolpho

Conform: Guilherme Vila e Matheus Becker

Motion: Bruno Menegatti

Color: Bleach

Colorista: Ian Pasqualino

IA: Maverick

Direção IA / Maverick: Andre Ferezini

Head IA: Bianca Macedo

IA: Juliana Cruz, Dimitri Lyra, Paulo Jr, Marcos Voll, Milena Silveira, Noemia Brenda

Massai

Produtor Executivo: Paulo Murilo Abreu Fonseca e Mônica Cardozo Solha Cason

Diretora de Produção: Cris Barbosa

Coordenadora de Produção: Raiane Ferro

Produtor: Leonardo Henriques Silva

Produtora Base: Janaina Albano

Direção de Atendimento: Betânia Menardi e Isabela Hana

Atendimento de Pré-Produção: Betânia Menardi

Diretor: Thiago Eva

1º Assistente de Direção: Roberta Cunha

2º Assistente de Direção: Marina Previato

Diretor de Set (Floor Manager): Rafa Goes

Assistente de Produção: Mafra Ferreira

Assistente de Produção: Hugo Braz Espíndola

Assistente de Produção: Diego Ciliano Oliveira

Assistente de Produção: Ale Fernandes

Assistente de Produção: Ricardo Araújo Meira

Assistente de Produção: Viviane Neri da Silva

Produção de Locação: 3T Locação

Diretor de Fotografia: Leonardo Ordog Kawabe

1º Assistente de Câmera: Tiago Caetano Alves

1º Assistente de Câmera: Paul Christian Carbone

Logger: Ítalo Cordeiro Ulisses Bacurau

Video Assist: Roberto Aparecido de Oliveira Martins Ruivo

Steadicam: Alexandre Ferracini Cabelo

Making Of: Gabriel Zerra

Diretor de Arte: Lucas Fidelis

Assistente de Arte: Laura Deppermann Miguel

Contrarregra Chefe: Gustavo Gomes dos Santos

Assistente de Contrarregra: Stella Mirabelli

Cenotécnico: Pedro Char Lisboa

Assistente de Cenotécnico: Fernando Ramos de Lima

Assistente de Contrarregra: Camily Barroso

Assistente de Set: Vítor de Souza Nascimento

Assistente de Set: Juliano Pereira da Silva

Assistente de Set: Mario Rodrigues dos Santos

Assistente de Set: João Victor Cunha Gomes dos Santos

Assistente de Set: Ivan Henrique de Carvalho

Assistente de Set: Derrick Ferreira Fidelis

Assistente de Set: Gabriel Jimenes Monteiro

Chefe de Elétrica (Gaffer): Beck

1º Assistente de Elétrica: Alexsandro Soares dos Santos

2º Assistente de Elétrica: Leonardo Alves de Melo

2º Assistente de Elétrica: Daniel Siqueira Zuculo

2º Assistente de Elétrica: Jonas Pascini de Oliveira

2º Assistente de Elétrica: Jefferson Ferreira da Silva

Chefe de Maquinário (Key Grip): Gazo

1º Assistente de Maquinário: Lucas Bispo de Lima

2º Assistente de Maquinário: David Junior da Silva

2º Assistente de Maquinário: Rodrigo dos Santos Cabral

2º Assistente de Maquinário: Igor Marambaia dos Santos

2º Assistente de Maquinário: Flavio Moreira Oliveira

Diretora de Elenco: Mei

Assistente de Elenco: Ailton Rabelo Albuquerque

Talento: Marina Sena

Acompanhante: Gabriel Piedro Cespe Ferreira

Acompanhante: Larissa Fernandes Dornas

Acompanhante: Sidinei Martins Júnior

Segurança: Marcos

Stylist: Leandro Porto Soares

Assistente de Stylist: Ana Paula Pontes

Coordenadora de Produção: Maria Eduarda Zanetti Reis

Costureira: Silvana dos Santos Moura

Camareira (Dresser): Camila Barbosa da Silva

Maquiador: João Victor da Silva

Assistente de Maquiagem: Leonardo Morais dos Santos

Manicure: Michelle Silva Reis

Motorista: Marcio Jordão Cardoso

Produtora de Guarda-Roupa: Fernanda Bastos Gunutzmam

Assistente de Guarda-Roupa: Carlo Vinicius Sousa de Oliveira

Camareira (Dresser): Camila Vieira da Costa

Maquiadora: Marcia Emiko Maruyama

Assistente de Maquiagem: Cyntia Maruyama Pereira Tobias

Motorista: Leandro Grimalde dos Santos

Motorista: Cláudio Vieira de Oliveira

Motorista: Jaime Soares dos Santos

Motorista: Roberto Beletatti

Motorista: Alisson Rocha Batina Manzo

Motorista: Alexandre Feitosa da Silva

Motorista: Milena da Costa Franseschinelli

Motorista: Nicolau Alves de Melo

Motorista: Marco Antônio dos Santos

Motorista: Amadeu Nunes Branco Filho

Catering: Café Mania

Infraestrutura: Águia Locações

Infraestrutura: Câmera Car Cine e Tv

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO Brasil