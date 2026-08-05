OPPO leva experiência fotográfica da nova linha Reno16 ao 37º Congresso da FIAP, no Rio de Janeiro

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OPPO Brasil

05 ago, 2026, 19:20 GMT

Marca participa de jornada internacional promovida pela Confederação Brasileira de Fotografia, que reúne mais de 200 fotógrafos de diversos países para explorar cenários icônicos da capital fluminense

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ --  A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários, patrocina a 37ª edição do Congresso da FIAP (Federação Internacional de Arte Fotográfica), organização global que reúne associações nacionais de fotografia em parceria com a Confederação Brasileira de Fotografia (CONFOTO). O evento começou no dia 1º de agosto e vai até o dia 8 de agosto, no Rio de Janeiro, reunindo mais de 200 fotógrafos de 35 países para uma jornada fotográfica e cultural pelos principais cartões-postais da cidade, promovendo intercâmbio, criatividade e experiências em torno da fotografia.

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Divulgação: OPPO Brasil
Divulgação: OPPO Brasil

Como parte da campanha de lançamento da nova linha de smartphones OPPO Reno16, a marca está presente desde ontem (04/08), oferecendo aos participantes uma série de experiências práticas para explorar os recursos avançados de fotografia e vídeo dos novos aparelhos em alguns dos cenários mais emblemáticos da região.

A programação da OPPO inclui sessões fotográficas na tradicional quadra da Unidos do Viradouro, em Niterói, registros em praias, ilhas e paisagens naturais da região e expedições pelos arredores do icônico bairro da Lapa, incentivando os participantes a capturar diferentes estilos, cores, arquiteturas e cenas urbanas utilizando a nova geração de smartphones da marca.

Além dos fotógrafos participantes do congresso, jornalistas e influenciadores convidados de São Paulo também acompanham a experiência no Rio de Janeiro. Para a cobertura do evento, a OPPO disponibilizou smartphones da série OPPO Reno16, que estão sendo utilizados exclusivamente durante toda a programação para a produção de conteúdos nas redes sociais e demonstrações, na prática, dos diferenciais da tecnologia de imagem da marca.

A iniciativa reforça o compromisso da OPPO em democratizar a fotografia mobile e aproximar a tecnologia da criatividade, proporcionando aos fotógrafos a oportunidade de experimentar, em situações reais, os recursos de imagem da nova linha OPPO Reno16.

"A fotografia sempre esteve no centro da inovação da OPPO, e participar do Congresso da FIAP ao lado de fotógrafos de diferentes partes do mundo é uma oportunidade de mostrar como a tecnologia pode ampliar as possibilidades criativas em qualquer cenário. Com a nova linha OPPO Reno16, queremos inspirar os participantes a registrar histórias, culturas e paisagens com qualidade profissional diretamente na palma da mão", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO Brasil.

A participação no Congresso da FIAP também dialoga com outras iniciativas da OPPO voltadas ao incentivo da fotografia mobile. Durante o mês de agosto, a marca promove no Instagram uma nova edição do #ShotonOPPO, concurso que convida o público a registrar momentos especiais inspirados na música "Mágico" para celebrar a nova Reno Girl, Marina Sena. Para concorrer a prêmios como os smartphones da linha Reno16 e fones Enco Clip2, os participantes devem publicar no Instagram suas fotos tiradas com um smartphone OPPO contendo a marca d'água do aparelho visível, marcar o perfil @oppobrasil, utilizar as hashtags #ShotonOPPO e #SeuUniversoBrilha, e manter a conta pública na data da seleção.

Prêmio OPPO LUMO de Fotografia

Durante o 37º Congresso da FIAP, outro destaque é a divulgação do Prêmio OPPO de Fotografia 2026, concurso global com o tema "Super Every Moment". Com inscrições abertas até 31 de dezembro de 2026 pelo site https://lumo.oppo.com/br/, a competição convida fotógrafos a enviar imagens feitas com smartphones OPPO em categorias como Super Eu, Super Snap, Super Jornada, Super Zoom, Super Live e Super Vídeo, com premiação de até R$ 10 mil e resultado anunciado em fevereiro de 2027.

O convite reforça o compromisso da OPPO com o desenvolvimento da fotografia contemporânea, incentivando fotógrafos profissionais e entusiastas a criarem imagens de alta qualidade com seus dispositivos OPPO e ampliarem a visibilidade de seus trabalhos por meio da plataforma LUMO.

A participação da OPPO no 37º Congresso da FIAP integra a estratégia de lançamento da linha OPPO Reno16 no Brasil, reforçando o posicionamento da marca como referência em inovação em fotografia mobile e estreitando sua conexão com a comunidade de criadores de imagem.

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SOBRE A OPPO
OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO Brasil

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