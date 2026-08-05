OPPO leva experiência fotográfica da nova linha Reno16 ao 37º Congresso da FIAP, no Rio de Janeiro

Marca participa de jornada internacional promovida pela Confederação Brasileira de Fotografia, que reúne mais de 200 fotógrafos de diversos países para explorar cenários icônicos da capital fluminense

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários, patrocina a 37ª edição do Congresso da FIAP (Federação Internacional de Arte Fotográfica), organização global que reúne associações nacionais de fotografia em parceria com a Confederação Brasileira de Fotografia (CONFOTO). O evento começou no dia 1º de agosto e vai até o dia 8 de agosto, no Rio de Janeiro, reunindo mais de 200 fotógrafos de 35 países para uma jornada fotográfica e cultural pelos principais cartões-postais da cidade, promovendo intercâmbio, criatividade e experiências em torno da fotografia.

Divulgação: OPPO Brasil

Como parte da campanha de lançamento da nova linha de smartphones OPPO Reno16, a marca está presente desde ontem (04/08), oferecendo aos participantes uma série de experiências práticas para explorar os recursos avançados de fotografia e vídeo dos novos aparelhos em alguns dos cenários mais emblemáticos da região.

A programação da OPPO inclui sessões fotográficas na tradicional quadra da Unidos do Viradouro, em Niterói, registros em praias, ilhas e paisagens naturais da região e expedições pelos arredores do icônico bairro da Lapa, incentivando os participantes a capturar diferentes estilos, cores, arquiteturas e cenas urbanas utilizando a nova geração de smartphones da marca.

Além dos fotógrafos participantes do congresso, jornalistas e influenciadores convidados de São Paulo também acompanham a experiência no Rio de Janeiro. Para a cobertura do evento, a OPPO disponibilizou smartphones da série OPPO Reno16, que estão sendo utilizados exclusivamente durante toda a programação para a produção de conteúdos nas redes sociais e demonstrações, na prática, dos diferenciais da tecnologia de imagem da marca.

A iniciativa reforça o compromisso da OPPO em democratizar a fotografia mobile e aproximar a tecnologia da criatividade, proporcionando aos fotógrafos a oportunidade de experimentar, em situações reais, os recursos de imagem da nova linha OPPO Reno16.

"A fotografia sempre esteve no centro da inovação da OPPO, e participar do Congresso da FIAP ao lado de fotógrafos de diferentes partes do mundo é uma oportunidade de mostrar como a tecnologia pode ampliar as possibilidades criativas em qualquer cenário. Com a nova linha OPPO Reno16, queremos inspirar os participantes a registrar histórias, culturas e paisagens com qualidade profissional diretamente na palma da mão", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO Brasil.

A participação no Congresso da FIAP também dialoga com outras iniciativas da OPPO voltadas ao incentivo da fotografia mobile. Durante o mês de agosto, a marca promove no Instagram uma nova edição do #ShotonOPPO, concurso que convida o público a registrar momentos especiais inspirados na música "Mágico" para celebrar a nova Reno Girl, Marina Sena. Para concorrer a prêmios como os smartphones da linha Reno16 e fones Enco Clip2, os participantes devem publicar no Instagram suas fotos tiradas com um smartphone OPPO contendo a marca d'água do aparelho visível, marcar o perfil @oppobrasil, utilizar as hashtags #ShotonOPPO e #SeuUniversoBrilha, e manter a conta pública na data da seleção.

Prêmio OPPO LUMO de Fotografia

Durante o 37º Congresso da FIAP, outro destaque é a divulgação do Prêmio OPPO de Fotografia 2026, concurso global com o tema "Super Every Moment". Com inscrições abertas até 31 de dezembro de 2026 pelo site https://lumo.oppo.com/br/, a competição convida fotógrafos a enviar imagens feitas com smartphones OPPO em categorias como Super Eu, Super Snap, Super Jornada, Super Zoom, Super Live e Super Vídeo, com premiação de até R$ 10 mil e resultado anunciado em fevereiro de 2027.

O convite reforça o compromisso da OPPO com o desenvolvimento da fotografia contemporânea, incentivando fotógrafos profissionais e entusiastas a criarem imagens de alta qualidade com seus dispositivos OPPO e ampliarem a visibilidade de seus trabalhos por meio da plataforma LUMO.

A participação da OPPO no 37º Congresso da FIAP integra a estratégia de lançamento da linha OPPO Reno16 no Brasil, reforçando o posicionamento da marca como referência em inovação em fotografia mobile e estreitando sua conexão com a comunidade de criadores de imagem.

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SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO Brasil