Novo ETF da Premia estreia na HKEX, fornecendo ferramenta econômica para títulos em dólares com grau de investimento na Ásia

HONG KONG, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Premia Partners, fornecedora líder de ETFs de Hong Kong, anuncia listagem de Premia J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade USD Bond ETF (o ETF) na HKEX hoje.

O ETF replicado fisicamente cobre uma cesta diversificada de títulos em dólares de emissores soberanos, quase soberanos e corporativos com grau de investimento nos mercados da Ásia, exceto Japão, e tem uma taxa de despesas total de 0,23% ao ano.

Premia J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade USD Bond ETF [Tickers: 3411 (HKD) / 9411 (USD)] rastreia o J.P. Morgan Asia Credit Index - Investment Grade (o índice).

[Tickers: 3411 (HKD) / 9411 (USD)] rastreia o (o índice). O ETF adota uma abordagem ponderada pelo valor de mercado, cobre apenas emissões de grau de investimento classificadas pela S&P, Moody's ou Fitch e exclui instrumentos de absorção de perdas, como títulos adicionais de nível 1 (AT1s) e conversíveis contingentes (CoCos).

Listado na HKEX, o ETF é negociado no fuso horário da Ásia em alinhamento com os títulos subjacentes , goza de isenção de impostos de selo de Hong Kong e taxa de negociação e liquidação da HKEX .

, goza de . O ETF é projetado para conclusão de portfólio, renda e diversificação, e permite que os investidores acessem convenientemente uma cesta diversificada de títulos em dólares de alta qualidade com um simples ticker.

"Estamos muito satisfeitos em expandir nosso conjunto de renda fixa com este novo ETF para Títulos de grau de investimento em USD da Ásia ex-Japão", disse Rebecca Chua, sócia-gerente da Premia Partners. "Semelhante a outros ETFs Premia, este ETF foi projetado especificamente como uma ferramenta de alocação econômica e é uma estratégia muito oportuna e bem-posicionada para capturar as oportunidades de vento favorável no atual ambiente de taxas de juros."

Sobre a Premia Partners

Fundada em 2016, a Premia Partners é uma das principais gestoras de ETFs de Hong Kong, dedicada à construção de ETFs de baixo custo, eficientes e de melhores práticas para a Ásia. Em 25 de setembro de 2024, a Premia Partners gerencia 10 ETFs de ações e renda fixa projetados como ferramentas de alocação eficientes e de baixo custo para a Ásia. Para obter mais informações sobre ETFs Premia ou Premia cobrindo China, ASEAN Emergente, Tecnologia Inovadora da Ásia/Metaverso, Vietnã, títulos de alto rendimento da China, títulos do governo da China, títulos em dólares americanos com grau de investimento da Ásia e Tesouro dos EUA, visite www.premia-partners.com.

