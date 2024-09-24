睿亞資產於香港交易所發行總費率僅每年0.23%的亞洲投資級別美元債券ETF

香港2024年9月25日 /美通社/ -- 香港領先 ETF 發行商睿亞資產宣佈旗下 Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(「此ETF」) 今日於香港交易所正式掛牌上市。

這檔 ETF 為實物複製、具成本效益的多元化資產配置工具，涵蓋由亞州（日本除外）區内投資級別主權、准主權以及優質企業所發行的美元債券。基金總費率為每年0.23%，讓投資者只需通過一個股票代號，便可簡單便捷配置一籃子亞洲（日本除外）投資級別美元債券。

「我們非常高興通過這次的新發行豐富了我們的債券產品線。」睿亞資產管理合夥人蔡瑞怡女士表示：「Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF與我們其他Premia ETF一樣，同樣以低成本、高效率配置工具為設計目標。我們希望在當前利息環境中，可以讓投資者有更合適的工具及時捕捉相關的投資機遇。」

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睿亞資產管理有限公司簡介

睿亞資產管理有限公司（Premia Partners）於 2016 年在香港成立，團隊懷著為投資者開發優質資產配置工具的熱情，並深信亞洲 ETF 行業存在巨大的創新和發展潛力。截至 2024年 9月 25 日，睿亞資產旗下共管理 10 檔於香港交易所上市的股票及債券ETF，旨在為全球投資者提供低成本、高效率的亞洲配置工具。 有關睿亞資產或本公司旗下發行的中國、新興東盟、亞洲創新科技/元宇宙、越南、中國高收益債券、中國政府債券、 亞洲投資級別美元債券和美國國庫票據 ETF 的更多資訊，請參閱www.premiapartners.com。

SOURCE 睿亞資產