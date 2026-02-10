Novo modelo AI Air reforça pioneirismo dos ares-condicionados LG em inteligência artificial e marca nova fase do ar-condicionado residencial

Modelo incorpora recursos de inteligência artificial que aprendem com a rotina do usuário, otimizam o consumo de energia e elevam o conforto térmico a um novo patamar

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A inteligência artificial já faz parte da rotina das casas conectadas e agora também redefine a forma como os brasileiros climatizam seus ambientes. Em linha com a crescente adoção de inteligência artificial em eletrodomésticos e com as discussões sobre inovação em climatização, evidenciadas em eventos do setor como a AHR Expo 2026, a LG Electronics do Brasil anuncia a chegada do novo modelo Ai Air, para linha LG DUAL Inverter AI, modelo que representa uma nova geração de ar-condicionado residencial.

Divulgação LG

Mais do que resfriar o ambiente, o aparelho foi desenvolvido para aprender com o usuário, antecipar necessidades e ajustar automaticamente sua operação. A proposta é transformar o ar-condicionado em um sistema ativo de gestão de conforto e energia dentro de casa.



Inteligência Artifical que aprende e se adapta ao dia a dia

Equipado com a tecnologia AI 3.5, o novo modelo AI Air analisa preferências de temperatura, direção e velocidade do vento. Aliada aos horários de uso para adaptar seu funcionamento de forma autônoma. Em conjunto com a função Soft Air, o sistema proporciona uma climatização mais suave e personalizada, evitando jatos de ar diretos e tornando a experiência mais confortável ao longo do dia.

A atuação da inteligência artificial também se estende ao período noturno. Com o Sleep Timer+, o aparelho aprende os hábitos de sono do usuário e ajusta gradualmente a operação para garantir descanso mais confortável e silencioso, com níveis de ruído a partir de 19 decibéis.

A eficiência energética é outro eixo central do modelo. Por meio do AI kW Manager no aplicativo LG ThinQ®, o usuário pode definir metas de consumo e acompanhar o gasto energético em tempo real. A partir desses dados, o sistema ajusta de forma proativa a operação do compressor para manter o consumo dentro do planejado, equilibrando economia e conforto térmico. O Sensor de Janela Aberta complementa essa lógica ao identificar perdas de temperatura no ambiente e reduzir automaticamente o desperdício de energia.

Conectividade, bem-estar e durabilidade

A conectividade amplia ainda mais a experiência. Com Wi-Fi integrado e controle via LG ThinQ®, o ar-condicionado pode ser monitorado e ajustado remotamente. O modelo também é compatível com Amazon Alexa e Google Assistente, permitindo comandos de voz e integração com rotinas de casa conectada.

O cuidado com o bem-estar aparece também na qualidade do ar. O sistema multifiltros em quatro etapas inclui filtro antialérgico e a função Freeze Cleaning, que congela o interior da unidade para eliminar até 99% das bactérias e odores, contribuindo para ambientes mais limpos e saudáveis.

Reforçando o compromisso com durabilidade, o modelo conta com proteção GoldFin™ e com o material MACOSTA presente na superfície da base da condensadora, que torna o produto extremamente resistente à corrosão, além de oferecer resistência a picos de energia e garantia ampliada de 2 anos no produto e 10 anos no compressor DUAL Inverter.

"O ar-condicionado passa a ter um papel mais inteligente dentro da casa. Não se trata apenas de potência, mas de entender a rotina do usuário e operar de forma eficiente no dia a dia", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil.

Com o AI Air, novo modelo da linha LG DUAL Inverter AI, a LG reforça seu posicionamento em climatização inteligente, conectando inteligência artificial, eficiência energética e bem-estar em uma experiência cada vez mais personalizada.

Através desse posicionamento, a LG conquistou o reconhecimento de marca N1 da América Latina por 10 anos consecutivos, de acordo com a EuroMonitor*

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

