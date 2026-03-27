Novo monitor LG UltraGear 240Hz redefine o padrão dos eSports

LG UltraGear 27G440A-B chega em março com painel IPS, 240Hz e 1ms de resposta, entregando reflexos mais rápidos que os humanos para a máxima vantagem competitiva

SÃO PAULO, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O cenário competitivo dos esportes eletrônicos (eSports) exige precisão absoluta, onde cada fração de segundo separa a vitória da derrota. Para atender às necessidades de fluidez extrema e performance visual dos gamers mais exigentes, a LG Electronics anuncia a chegada do novo monitor LG UltraGear 27G440A-B ao mercado brasileiro neste mês de março. O lançamento estabelece um novo paradigma de desempenho tático para as competições virtuais no país.

Novo monitor LG UltraGear

Equipado com uma tela IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 polegadas que opera a uma impressionante taxa de atualização de 240Hz, um dos principais diferenciais do LG UltraGear 27G440A-B é o seu projeto focado em entregar máxima fluidez de imagem. Esse potencial associado ao tempo de resposta ultrarrápido de 1ms (GtG/Cinza-para-Cinza), suprime artefatos visuais de retenção de imagem e garante máxima nitidez de movimento. Adicionalmente, o recurso Dynamic Action Sync (DAS) atua contornando processos secundários para reduzir drasticamente o atraso de entrada (input lag).

"No mais alto nível competitivo, a fluidez visual e a resposta instantânea são os fatores primordiais que determinam o sucesso. O UltraGear 27G440A-B foi desenvolvido com engenharia de ponta para garantir que o reflexo motor do jogador seja traduzido na tela sem atrasos, oferecendo a precisão e a vantagem tática que o cenário de eSports atual exige", destaca Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Além da velocidade extrema, o equipamento não abre mão da fidelidade gráfica para a imersão nos jogos. O painel entrega 99% de cobertura do espectro sRGB e suporte a HDR10, assegurando cores vibrantes e contrastes bem definidos. Para manter a estabilidade do fluxo de imagens sob intenso estresse computacional, o monitor possui certificação AMD FreeSync™ Premium e é compatível com NVIDIA® G-SYNC®, eliminando quebras de quadro e travamentos (efeitos de "screen tearing" e "stuttering"). Na prática, a experiência visual permanece perfeitamente contínua e sem interrupções.

Para complementar o seu desempenho em longas sessões, o 27G440A-B traz ferramentas de software avançadas e foco na saúde ocupacional e conforto. O usuário conta com funções como o Black Stabilizer, que revela oponentes em áreas escuras, e o poderoso aplicativo LG Switch, que permite o gerenciamento e divisão da tela diretamente pelo sistema operacional. O design ergonômico de bordas ultrafinas oferece ajuste completo de altura, inclinação, giro e função Pivot (90 graus) suportada pelo Auto Pivot. O conforto oftalmológico é assegurado pelas tecnologias Flicker Safe e Reader Mode, essenciais para reduzir a fadiga visual.

Os modelos da linha LG UltraGear e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa .

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944358/Novo_monitor_LG_UltraGear.jpg

FONTE LG Electronics Brasil