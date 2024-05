Novo relatório da Fundação Access to Medicine mostra o que as empresas farmacêuticas podem fazer para garantir que os poucos antimicrobianos promissores em desenvolvimento cheguem aos pacientes na linha de frente da resistência aos medicamentos

AMSTERDÃ, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A corrida para criar antibióticos e antifúngicos substitutos para combater superbactérias está ficando perigosamente aquém, colocando pessoas em todo o mundo em risco. No entanto, uma mudança na investigação e desenvolvimento (I&D), incluindo o investimento no acesso e no planeamento da gestão, pode ter um impacto significativo contra a resistência antimicrobiana (RAM).

Como a maioria das grandes empresas farmacêuticas baseadas na investigação já não estão activas na I&D antimicrobiana, há muito poucos tratamentos novos a chegar ao mercado, deixando os pacientes vulneráveis à rápida propagação da RAM. Apesar desta realidade, alguns projetos em fase final de desenvolvimento clínico poderão ter um impacto significativo.

Novo relatório da Access to Medicine Foundation acompanha cinco desses projetos nos pipelines da GSK, F2G, Innoviva, Venatorx (gepotidacina, olorofim, zoliflodacina e cefepima-taniborbactam, respectivamente) e o recentemente aprovado aztreonam da Pfizer -avibactam (Emblaveo®). Colectivamente, estes projectos poderiam salvar pelo menos 160.000 vidas anualmente, fornecendo medicamentos tão necessários para tratar a gonorreia resistente aos medicamentos, infecções do tracto urinário, infecções intra-abdominais, infecções respiratórias e infecções fúngicas invasivas. Embora essas doenças afetem uma ampla gama de pacientes em todo o mundo, mulheres e crianças, especialmente aquelas que vivem em países de baixa e média renda (PRMBs), são afetadas de forma desproporcional.

"Temos um arsenal pequeno, mas eficaz, na corrida para combater infecções resistentes a medicamentos. A diferença entre ganhar ou perder esta corrida depende de como as empresas permitem o acesso às pessoas que vivem na linha de frente da resistência aos medicamentos ."– Jayasree K. Iyer, CEO, Access to Medicine Foundation.

As conclusões revelam que as empresas estão a empregar diversas estratégias nos seus planos de acesso e gestão, mas o planeamento antecipado estruturado ainda não se tornou padrão. De forma encorajadora, quatro das cinco empresas abrangidas, GSK, Pfizer, Innoviva e Venatorx, estão a realizar ou a iniciar ensaios clínicos que visam directamente as crianças, sinalizando progressos na redução da lacuna entre o acesso adulto e pediátrico. Os compromissos para registro foram identificados em cinco PRMBs: China, Índia, México, África do Sul e Tailândia. No entanto, para 108 dos 113 PRMB abrangidos, onde as pessoas também enfrentam fardos elevados das doenças visadas por estes projectos, não está actualmente claro se algum deles será disponibilizado após a aprovação inicial.

O relatório identifica oportunidades e recomendações para as empresas em foco e descreve etapas viáveis para as partes interessadas globais em P&D de antimicrobianos para promover a adoção generalizada do acesso antecipado e do planejamento de gestão.

"Enfrentar a escala e o ritmo da resistência aos medicamentos é um problema de saúde global complexo que exigirá ações das empresas farmacêuticas em diversas áreas. Isto inclui fornecer acesso adequado e implementar medidas de gestão para salvaguardar a eficácia de antimicrobianos inovadores. Não fazer isso limitará os esforços para combater a resistência aos medicamentos." – Marijn Verhoef, Diretor de Operações e Pesquisa, Access to Medicine Foundation.

Enquanto as partes interessadas da saúde global se preparam para a reunião de alto nível sobre RAM da Assembleia Geral da ONU de 2024 , este relatório chega em um momento crucial, enfatizando as lacunas urgentes que precisam de atenção. Leia o relatório aqui.

FONTE Access to Medicine Foundation