Der neue Bericht der Access to Medicine Foundation zeigt, was Pharmaunternehmen tun können, um sicherzustellen, dass die wenigen vielversprechenden antimikrobiellen Mittel, die sich in der Entwicklung befinden, die Patienten an der Frontlinie der Arzneimittelresistenz erreichen

AMSTERDAM, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der Wettlauf um die Entwicklung von Ersatzantibiotika und Antimykotika zur Bekämpfung von Superbugs gerät in gefährliche Schieflage und gefährdet Menschen in aller Welt. Eine Verlagerung von Forschung und Entwicklung (F&E), einschließlich Investitionen in die Planung des Zugangs und des Umgangs mit Arzneimitteln (Stewardship), kann jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz haben.

Da die meisten großen forschenden Pharmaunternehmen nicht mehr in der antimikrobiellen Forschung und Entwicklung tätig sind, kommen nur sehr wenige neue Behandlungen auf den Markt, so dass die Patienten der schnellen Ausbreitung von AMR schutzlos ausgeliefert sind. Trotzdem könnten einige wenige Projekte, die sich in der späten Phase der klinischen Entwicklung befinden, erhebliche Auswirkungen haben.

In einem neuen Bericht der Access to Medicine Foundation werden fünf solcher Projekte in den Pipelines von GSK, F2G, Innoviva, Venatorx (Gepotidacin, Olorofim, Zoliflodacin bzw. Cefepime-Taniborbactam) und dem kürzlich zugelassenen Aztreonam-Avibactam (Emblaveo®) von Pfizer untersucht. Insgesamt könnten diese Projekte jährlich mindestens 160.000 Menschenleben retten, indem sie dringend benötigte Arzneimittel zur Behandlung von arzneimittelresistenten Gonorrhöen, Harnwegsinfektionen, intraabdominalen Infektionen, Atemwegsinfektionen und invasiven Pilzinfektionen bereitstellen. Während diese Krankheiten weltweit ein breites Spektrum von Patienten betreffen, sind Frauen und Kinder - insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen - unverhältnismäßig stark betroffen.

"Wir haben ein kleines, aber wirksames Arsenal im Kampf gegen arzneimittelresistente Infektionen. Ob wir dieses Rennen gewinnen oder verlieren, hängt davon ab, wie die Unternehmen den Menschen, die an der Front der Arzneimittelresistenz leben, den Zugang ermöglichen ."- Jayasree K. Iyer, CEO, Access to Medicine Foundation.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Unternehmen im Rahmen ihrer Zugangs- und Überwachungspläne eine Vielzahl von Strategien anwenden, eine strukturierte Vorausplanung jedoch noch nicht zum Standard geworden ist. Erfreulicherweise führen vier der fünf untersuchten Unternehmen - GSK, Pfizer, Innoviva und Venatorx - klinische Studien durch oder leiten sie ein, die sich direkt an Kinder richten, was auf Fortschritte bei der Schließung der Lücke zwischen dem Zugang für Erwachsene und für Kinder hindeutet. In fünf LMICs wurden Verpflichtungen zur Registrierung ermittelt: China, Indien, Mexiko, Südafrika und Thailand. Für 108 der 113 untersuchten LMICs, in denen die Bevölkerung ebenfalls stark mit den Krankheiten konfrontiert ist, auf die diese Projekte abzielen, ist jedoch derzeit unklar, ob eines dieser Projekte nach der ersten Genehmigung verfügbar sein wird.

Der Bericht zeigt Möglichkeiten und Empfehlungen für Unternehmen auf, die im Fokus stehen, und skizziert umsetzbare Schritte für globale Interessengruppen im Bereich der antimikrobiellen Forschung und Entwicklung, um die weit verbreitete Annahme von Advance Access und Stewardship Planning zu fördern.

"Die Bekämpfung des schieren Ausmaßes und Tempos der Arzneimittelresistenz ist ein komplexes globales Gesundheitsproblem, das von den Pharmaunternehmen Maßnahmen in verschiedenen Bereichen erfordert. Dazu gehören die Bereitstellung eines angemessenen Zugangs und die Durchführung von Stewardship-Maßnahmen zur Sicherung der Wirksamkeit innovativer antimikrobieller Mittel. Wenn dies nicht geschieht, werden die Bemühungen zur Bekämpfung der Arzneimittelresistenz eingeschränkt" - Marijn Verhoef, Director of Operations and Research, Access to Medicine Foundation.

Während sich die Akteure des globalen Gesundheitswesens auf die hochrangige Tagung der UN-Generalversammlung zu AMR im Jahr 2024 vorbereiten, kommt dieser Bericht zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da er die dringenden Lücken aufzeigt, die behoben werden müssen. Lesen Sie den Bericht hier.