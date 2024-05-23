Access to Medicine Foundation 最新報告：製藥公司應如何確保研發中的新型抗菌藥物惠及抗藥性前線患者

阿姆斯特丹2024年5月23日 /美通社/ -- 研發替代抗生素和抗真菌劑來對抗超級細菌的進展緩慢，令全球民眾面臨風險。然而，研發（R&D）轉型（包括在獲取和監管規劃方面的投資）可以對抗菌藥物抗藥性（AMR）產生重大影響。

由於多數研究型大型製藥公司不再積極參與抗菌藥物的研發，導致新療法上市稀缺，使患者易受 AMR 快速蔓延的影響。儘管現實如此，仍有一些後期臨床開發項目有望產生重大影響。

Access to Medicine Foundation 的新報告追蹤了五個具有潛力的此類項目，包括 GSK、F2G、Innoviva、Venatorx（分別為 gepotidacin、orlorofim、zoliflodacin 和 cefepime-taniborbactam）以及 Pfizer 最近核准的 aztreonam-avibactam（Emblaveo®）。這些計劃旨於開發治療抗藥性淋病、泌尿道感染、腹腔內感染、呼吸道感染和侵襲性真菌感染的亟需藥物，每年可挽救至少 16 萬人的生命。這些疾病影響著全球眾多患者，但婦女和兒童，其中來自中低收入國家（LMIC）的婦女和兒童遭受的影響尤為嚴重。

「 對抗抗藥性感染的戰役中，我們擁有一支小而精銳的武器庫。最終的勝利取決於製藥公司如何讓身處抗藥性前線的人們獲得這些藥物 」，Access to Medicine Foundation 行政總裁 Jayasree K. Iyer 博士說道。

調查發現，企業在採購和監管策略方面大相徑庭，但尚未形成結構化的前期規劃標準。令人鼓舞的是，在參與調查的五家公司中，GSK、Pfizer、Innoviva 和 Venatorx 四家公司正在進行或籌備直接針對兒童的臨床試驗，這表明在收窄成人和兒科用藥研發差距方面取得了進展。五個承諾註冊的中低收入國家：中國、印度、墨西哥、南非和泰國。然而，在 113 個中低收入國家/地區中，有 108 個國家/地區的民眾亦面臨這些針對性疾病計劃的沉重負擔，但目前尚不清楚其中是否有任何計劃會在獲得初步核准後上市。

報告指出研發抗菌藥物的焦點公司所擁有的機遇及建議，並概述全球抗菌藥物研發持份者可採取的實際行動步驟，以促進藥物的廣泛普及和負責任的規劃。

「抗菌藥耐藥性 (AMR) 是一個全球健康挑戰，其規模和速度之快令人擔憂，需要製藥公司在多個領域採取行動。其中包括確保創新抗菌藥物的效能，這需要製藥公司提供適當的獲取途徑並實施負責任的保障措施。如果這些措施不到位，解決 AMR 的努力將受到阻礙」， Access to Medicine Foundation 營運與研究總監 Marijn Verhoef 表示。

在全球衛生持份者為 2024 年聯合國大會 AMR 高級別會議做準備之際，這份報告的發佈正值關鍵時刻，強調了亟需彌合的差距。點擊此處閱讀報告。

SOURCE Access to Medicine Foundation