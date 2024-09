Novo unitizador Max-Core da EAM-Mosca Atende às Necessidades de Carga de Fim de Linha e Cintagem de Paletes

A revolucionária solução de cintagem de seis cabeças pode se adaptar aos requisitos exclusivos do produto dos fabricantes maximizando a flexibilidade operacional para operações à prova de obsolescência

HAZLE TOWNSHIP, Pensilvânia, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- EAM-Mosca lançou oficialmente o inovador unitizador Max-Core, a resposta definitiva para as necessidades atuais e futuras de carga de fim de linha e cintagem de paletes. A nova máquina foi revelada durante a recente participação da EAM-Mosca na SuperCorr Expo 2024 em Orlando, Flórida. O Max-Core é um complemento inovador à já impressionante linha de máquinas de cintagem e embalagem da EAM-Mosca. Ele é projetado exclusivamente como uma resposta à prova de obsolescência para fabricantes que buscam uma solução de cintagem de fim de linha eficiente, eficaz e adaptável.

O novo unitizador Max-Core equipado com (6) cabeças de cintagem SoniX de espaçamento estreito foi projetado para preparar suas operações para o futuro. (PRNewsfoto/EAM-MOSCA CORP.)

"Prevemos que o Max-Core seja o núcleo do nosso portfólio de unitizadores daqui para frente e o padrão para unitizadores no futuro." - Greg Leighton, VP de Vendas para EUA e Canadá

O unitizador Max-Core permite que os clientes atinjam o pico de produtividade através da incorporação de até seis cabeças de cintagem SoniXs® de espaçamento estreito. A capacidade incomparável da máquina de se adaptar aos requisitos específicos de cintagem de fim de linha significa que os fabricantes podem combinar a máquina com suas necessidades de produção agora e no futuro.

As múltiplas cabeças de cintagem do Max-Core são posicionadas simetricamente na chapa, garantindo a maior taxa de acertos de chapa única e a máxima conformidade com as diferentes necessidades do produto. Está equipado com cabeças de cintagem SoniXs estreitas de alta tensão. Todas as posições da cabeça são pré-conectadas como um recurso padrão, facilitando a realocação de cabeças e cintas conforme necessário.

A máquina também é extremamente versátil e foi projetada para se encaixar em muitas linhas de produção de unitizadores pré-existentes com o mínimo ou nenhuma modificação adicional no transportador. A base do transportador Max-Core vem em um comprimento padrão de 63" ou opcional de 66". Ele pode cintar até 220 cargas por hora, com larguras que variam de 20″ a 98″ e alturas de 8″ a 96″. A cintagem pode ser aplicada com até 7.000 libras de compressão elétrica. Recursos adicionais comuns incluem lanças de paletes, plataforma giratória e diagnóstico MoscaTrak.

O Max-Core é uma máquina de cintagem de fim de linha projetada para ir longe. Ele pode se adaptar a uma ampla variedade de necessidades de fabricação e embalagem e vem com o histórico da EAM-Mosca como um parceiro confiável de OEM com fortes serviços de pós-venda. Isso inclui suporte técnico, treinamento técnico no local e recursos de solução remota de problemas. Todas essas vantagens ajudam a manter baixos custos operacionais, manutenção mínima e tempo de pico de atividade, resultando em um baixo custo total de propriedade (TCO).

No total, o Max-Core, comercialmente disponível no terceiro trimestre de 2025, entrará no mercado como a melhor máquina da categoria. É uma solução completa projetada para preparar as necessidades de um fabricante para o futuro e maximizar a flexibilidade operacional no futuro previsível.

Sobre a EAM-Mosca

A EAM-Mosca, fundada em 1982, é uma fornecedora de equipamentos industriais de máquinas de embalagem de fim de linha com sede em Hazle Township, Pensilvânia, com operações adicionais no Canadá, México e Brasil como membro-chave do Grupo MOSCA, com sede na Alemanha presente em todo o mundo. A marca internacional MOSCA foi fundada em 1966, dando-lhe um histórico de excelência industrial que remonta a mais de meio século. Saiba mais em eammosca.com .

