Novos amigos, novas oportunidades na Hainan Expo

NHAIKOU, China, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Um relatório do Hainan International Media Center:

A 4ª China International Consumer Products Expo (CICPE) está sendo realizada em Hainan de 14 a 18 de abril, com mais de 4.000 produtos de 71 países e regiões em exibição.

Embaixadora Ann Derwin: FTPs são uma grande oportunidade de investimento na China

Esses produtos novos e de alta qualidade foram trazidos para a Exposição de todas as partes do mundo por amigos novos e antigos. EUA, Itália, França e outros países estão participando novamente, enquanto grupos do Reino Unido, Rússia, Malásia e de outras regiões estão aqui pela primeira vez. Além dos produtos chineses, há mais de 300 marcas de 11 países do RCEP na Expo deste ano.

Esta é a primeira vez que a Irlanda, celebrando 45 anos de relações diplomáticas com a China, é o País Convidado de Honra da Expo. Com um espaço de exposição seis vezes maior que o da Expo anterior, muitas mais empresas irlandesas estão esperando entrar no mercado chinês.

Este ano, o pavilhão nacional da França adicionou uma plataforma online que permite aos consumidores chineses comprar produtos de beleza e alimentos. O Pavilhão Nacional Britânico apresenta 14 marcas de luxo de saúde nutricional, beleza e outros, e está realizando atividades especiais de parceria e degustação.

O Porto de Livre de Comércio de Hainan (FTP) do sul da China, anfitrião da Expo, está abraçando o mundo com uma atitude aberta e vitalidade incomparável. Em 2023, o valor total de importação e exportação de mercadorias de Hainan ultrapassou 230 bilhões de yuan (31,78 bilhões de dólares), um aumento de 15,3% em relação ao ano anterior. O uso efetivo de capital estrangeiro foi de 22,71 bilhões de yuan (3,14 bilhões de dólares) e o investimento direto no exterior atingiu 3,88 bilhões de dólares.

A política de entrada sem visto em 59 países de Hainan foi ampliada em 9 de fevereiro para incluir mais propósitos de viagem, permitindo que muitos expositores e compradores participassem da Expo sem visto.

A Expo Boat Show deste ano contou com 80 marcas internacionais e um grande aumento no número de barcos internacionais em exposição, dobrando os números do ano passado.

A 4ª CICPE continua a transformar as exposições em mercadorias e oportunidades, e os expositores em investidores, graças às políticas preferenciais do FTP de Hainan.

"Graças às excelentes políticas e à localização de Hainan, ela aproveita o ambiente favorável da China para promover a abertura de alto nível, atraindo investidores de todas as partes do mundo." Tao Kuangchun, presidente da KPMG Ásia-Pacífico e China, disse que a realização da Expo demonstra ainda mais a determinação da China em promover a abertura institucional de alto nível.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Zq_s-I9Z8lk

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)