從第四屆消博會看海南自貿港發展活力與機遇

而帶來這些各國精品新品的，正是消博會上的各位新老朋友們。「四歲」的消博會，結交的各國朋友越來越多，「朋友圈」也越來越大——除了美國、意大利、法國、瑞士、捷克、加拿大等國家繼續參展，今年還來了不少「新朋友」，英國、俄羅斯、蒙古國、馬來西亞等首次組團參展。RCEP成員國企業也繼續熱情「赴約」，除了中國以外共有11個RCEP成員國的超300個品牌參展。

展館各處，如期赴約的「老朋友」熱情依舊，慕名而來的「新面孔」層出不窮。

「老朋友」們有了新展望——

在與中國建交45週年之際，連續4年亮相的愛爾蘭第一次作為主賓國參與消博會，展出面積比之前擴大了6倍，期待通過消博會這一重要開放平台，讓更多愛爾蘭企業能夠進入中國市場；

今年法國再次以國家館的形式參加消博會，為了讓中國消費者輕鬆購買到優質的法國消費品，法國商務投資署著手在美妝及食品等領域設立線上商務平台——經貿網，並依托消博會向廣大中國消費者推介該平台。

「新朋友」們期待新收穫——

今年消博會上首次設立的英國國家館，匯聚了奢侈品、營養保健、美妝等多個領域的14個品牌，期間還將舉辦專場對接和品鑒活動，越來越多的國際品牌希望來到中國尋找合作機會；

而第一次以國家館亮相的俄羅斯則帶來了蜂蜜、奶粉等本土優勢品牌，期待讓觀眾們深入領略俄羅斯食品文化魅力，體驗一場別開生面的俄羅斯風情之旅。

隨著「朋友圈」持續擴容，作為消博會的舉辦地，海南自貿港正以更加開放的姿態擁抱世界，不斷吸聚更多的「流量」。

本屆消博會的各國客商明顯感到進出海南自貿港越來越方便。今年2月9日實施的擴大59國人員免簽入境海南事由政策，將事由從旅遊擴展至商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等短期來華事由，不少參展商、採購商成了這項新政的受益者。

消博會遊艇展吸引來80家國際品牌參展，參展的境外船艇數量有所突破，水上泊位可交易實船變多，較去年翻倍增長。海口港海關在通關現場設立「消博會通關綠色通道」，建立全天候服務機制，推出「隨到隨驗」等便利通關措施，保障進境展品實現「零延時」通關。

有了「流量」，就有了發展的能量。海南自貿港開放活力不斷釋放，2023年全省貨物貿易進出口總值超2300億元，同比增長15.3%；實際使用外資和對外直接投資分別達227.1億元、38.8億美元；人民幣跨境收支首次突破3000億元，增長1.2倍。

「流量」進得來，也要留得住。如何把「流量」變為「留量」，讓其轉化成海南自貿港高質量發展的「增量」？

近年來，海南通過加快構建「兩個基地」「兩個網絡」「兩個樞紐」，努力打造服務和融入新發展格局的戰略支點，為全球企業共享中國市場、中國企業走向全球創造新的機遇。

更多的「新朋友」變「老朋友」「頭回客」變「回頭客」！連續舉辦四屆的消博會，溢出效應持續擴大，疊加海南自貿港優惠政策，推動展品變商品、展會變機會、參展商變投資商，共享海南自貿港開放機遇。

本屆消博會首創「1+N全島辦展」模式，除繼續在海南國際會展中心設置主會場外，還在海口、瓊海博鰲等地新增免稅購物、帆船遊艇、國際健康消費3個分展區，同時舉辦多場主題活動和特色活動，充分利用免稅購物、博鰲樂城「醫療特區」、教育開放等政策優勢，促進「三大境外消費回流」，讓更多「流量」變「留量」。

「海南正憑借政策和區位優勢，利用我國推進高水平對外開放的有利環境，吸引著來自全球的投資者。」正如畢馬威亞太區主席陶匡淳所言，舉辦消博會，進一步展現出中國推進高水平制度型開放的決心。

開放的海南自貿港，活力迸發，機遇無限！

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)