O Bahrein reduz o investimento imobiliário mínimo para a Golden Residency para USD 345.000

MANAMA, Bahrein, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um movimento destinado a aumentar o apelo do Reino do Bahrein como um destino de investimento de primeira linha, a Nationality, Passports and Residence Affairs (NPRA) do Ministério do Interior anunciou uma redução no investimento imobiliário mínimo necessário para obter a Residência Dourada de 530.555 (BHD 200.000) para US $ 345.000 (BHD 130.000). Espera-se que a decisão aumente a demanda por propriedades de alto padrão em um mercado competitivo, mantendo os altos padrões do Programa de Residência Dourada, que forma uma estratégia nacional mais ampla para posicionar o Bahrein como um centro regional de residência, negócios e investimentos de longo prazo.

Ao reduzir o limite de investimento, o país procura estimular o crescimento no setor imobiliário e permitir que mais investidores estrangeiros se beneficiem dos altos padrões de vida do Bahrein e das ofertas atraentes de propriedades. Isso se alinha aos esforços nacionais para promover investimentos sustentáveis, apoiar o crescimento econômico e atrair talentos internacionais que buscam estabilidade e oportunidades na região do CCG.

O anúncio coincide com a realização da exposição "Cityscape" no Bahrein, destacando ainda mais o papel do Reino no apoio a um mercado imobiliário regional e local dinâmico reconhecido pela inovação e criação de valor sustentável.

Sua Excelência Shaikh Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, Subsecretário de Assuntos de Nacionalidade, Passaportes e Residência, destacou a importância dessa mudança, afirmando que "a redução dos requisitos de investimento imobiliário reflete o compromisso do Bahrein em promover um ambiente propício para investidores globais que buscam estabilidade e oportunidades de longo prazo na região". Sua Excelência passou a afirmar que a atualização "aumenta a competitividade do Programa de Residência Dourada, preservando sua exclusividade e garantindo sua capacidade contínua de atrair investidores estrangeiros".

De acordo com o programa atual, a Residência Dourada é concedida aos proprietários e àqueles que trabalharam no Bahrein por pelo menos cinco anos com um salário médio mensal superior a BHD 2.000 (USD 5.306). O esquema também se aplica a aposentados que trabalharam no Bahrein por um período mínimo de 15 anos e recebem uma pensão mensal média de pelo menos BHD 2.000, bem como aposentados não residentes com uma pensão mensal média superior a BHD 4.000 (USD 10.624).

A Residência Dourada também é oferecida a indivíduos talentosos, como empreendedores, profissionais altamente qualificados e aqueles que fazem contribuições significativas para a economia ou sociedade nacional.

A Golden Residency oferece aos titulares residência de longo prazo, facilidade de estabelecer negócios, privilégios de entradas múltiplas e a capacidade de patrocinar membros da família. O limite de investimento atualizado fortalece ainda mais a posição do Bahrein como um dos destinos mais abertos e atraentes da região para os investidores, reforçando sua reputação como um local para indivíduos e profissionais de alto patrimônio líquido que buscam um ambiente acolhedor e alta qualidade de vida.

Para obter mais informações sobre o Programa de Residência Golden, incluindo critérios de elegibilidade e benefícios, acesse: www.goldenresidency.gov.bh.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832805/Ministry_of_Interior_in_Bahrain_Photo.jpg

FONTE Ministry of Interior in Bahrain