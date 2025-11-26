Bahrain reduce la inversión inmobiliaria mínima para la Residencia Dorada a 345.000 dólares

MANAMA, Bahrain, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de fortalecer el atractivo del Reino de Bahrain como destino de inversión de primer nivel, la Oficina de Asuntos de Nacionalidad, Pasaportes y Residencia (NPRA) del Ministerio del Interior anunció una reducción de la inversión inmobiliaria mínima requerida para obtener la Residencia Dorada, de 530.555 dólares (200.000 BHD) a 345.000 dólares (130.000 BHD). Se espera que esta decisión impulse la demanda de propiedades de lujo en un mercado competitivo, manteniendo al mismo tiempo los altos estándares del Programa de Residencia Dorada, que constituye una estrategia nacional más amplia para posicionar a Baréin como un centro regional para la residencia, los negocios y la inversión a largo plazo.

Bahrain Lowers Minimum Real Estate Investment for Golden Residency to USD 345,000

Al reducir el umbral de inversión, el Reino busca estimular el crecimiento del sector inmobiliario y permitir que más inversores extranjeros se beneficien del alto nivel de vida y la atractiva oferta inmobiliaria de Bahrain. Esto se alinea con los esfuerzos nacionales para promover la inversión sostenible, impulsar el crecimiento económico y atraer talento internacional que busca estabilidad y oportunidades en la región del CCG.

El anuncio coincide con la celebración en Bahrain de la exposición "Cityscape", lo que subraya aún más el papel del Reino en el apoyo a un mercado inmobiliario regional y local dinámico, reconocido por su innovación y la creación de valor sostenible.

Su Excelencia Shaikh Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, Subsecretario de Nacionalidad, Pasaportes y Asuntos de Residencia, destacó la importancia de este cambio, afirmando que "la reducción de los requisitos de inversión inmobiliaria refleja el compromiso de Bahrain de fomentar un entorno propicio para los inversores internacionales que buscan estabilidad y oportunidades a largo plazo en la región". Su Excelencia añadió que la actualización "mejora la competitividad del Programa de Residencia Dorada, preservando su exclusividad y asegurando su capacidad continua para atraer inversores extranjeros".

Con el programa actual, la Residencia Dorada se otorga a propietarios de inmuebles y a quienes hayan trabajado en Bahrain durante al menos cinco años con un salario mensual promedio superior a 2.000 BHD (5.306 dólares). El plan también se aplica a los jubilados que han trabajado en Bahrain durante un mínimo de 15 años y reciben una pensión mensual promedio de al menos 2.000 BHD, así como a los jubilados no residentes con una pensión mensual promedio superior a 4.000 BHD (10.624 dólares).

La Residencia Dorada también se ofrece a personas con talento, como emprendedores, profesionales altamente cualificados y quienes realizan contribuciones significativas a la economía o la sociedad nacional.

La Residencia Dorada ofrece a sus titulares residencia de larga duración, facilidad para establecer negocios, privilegios de entrada múltiple y la posibilidad de patrocinar a familiares. El umbral de inversión actualizado consolida la posición de Bahrain como uno de los destinos más abiertos y atractivos de la región para los inversores, reforzando su reputación como destino para personas y profesionales con un alto patrimonio que buscan un entorno acogedor y una alta calidad de vida.

Para obtener más información sobre el Programa de Residencia Dorada, incluidos los criterios de elegibilidad y los beneficios, visite: www.goldenresidency.gov.bh.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832805/Ministry_of_Interior_in_Bahrain_Photo.jpg