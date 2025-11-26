MANAMA, Baréin, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un movimiento destinado a mejorar el atractivo del Reino de Baréin como destino de inversión de primer nivel, la Oficina de Asuntos de Nacionalidad, Pasaportes y Residencia (NPRA, por sus siglas en inglés) del Ministerio del Interior anunció una reducción en la inversión inmobiliaria mínima requerida para obtener la Residencia Dorada de 530.555 (200.000 BHD) a 345.000 USD (130.000 BHD). Se espera que la decisión impulse la demanda de propiedades de alta gama en un mercado competitivo, al tiempo que mantiene los altos estándares del Programa de Residencia Dorada, que forma una estrategia nacional más amplia para posicionar a Bahrein como un centro regional para la residencia, los negocios y la inversión a largo plazo.

Bahréin reduce la inversión inmobiliaria mínima para la residencia dorada a 345 000 USD

Al reducir el umbral de inversión, el Reino busca estimular el crecimiento dentro del sector inmobiliario y permitir que más inversores extranjeros se beneficien de los altos niveles de vida y las atractivas ofertas de propiedades de Bahrein. Esto se alinea con los esfuerzos nacionales para promover la inversión sostenible, apoyar el crecimiento económico y atraer talento internacional en busca de estabilidad y oportunidades dentro de la región del CCG.

El anuncio coincide con la celebración en Bahréin de la exposición "Paisaje urbano", lo que subraya aún más el papel del Reino en el apoyo a un mercado inmobiliario regional y local dinámico y reconocido por la innovación y la creación de valor sostenible.

Su Excelencia el Jeque Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, Subsecretario de Nacionalidad, Pasaportes y Asuntos de Residencia, destacó la importancia de este cambio y afirmó que "la reducción de los requisitos de inversión inmobiliaria refleja el compromiso de Bahrein de fomentar un entorno propicio para los inversores globales que buscan estabilidad y oportunidades a largo plazo en la región". Su Excelencia continuó afirmando que la actualización "mejora la competitividad del Programa de Residencia Dorada al tiempo que preserva su exclusividad y garantiza su capacidad continua para atraer inversores extranjeros".

Bajo el programa actual, la Residencia Dorada se otorga a los propietarios y a aquellos que han trabajado en Bahrein durante al menos cinco años con un salario mensual promedio superior a 2.000 BHD (5.306 USD). El plan también se aplica a los jubilados que hayan trabajado en Bahréin durante un mínimo de 15 años y reciban una pensión mensual promedio de al menos 2.000 BHD, así como a los jubilados no residentes con una pensión mensual promedio superior a 4.000 BHD (10.624 USD).

La Residencia Dorada se ofrece además a personas con talento, como empresarios, profesionales altamente calificados y aquellos que hacen contribuciones significativas a la economía o la sociedad nacional.

La Residencia Dorada proporciona a los titulares una residencia a largo plazo, facilidad para establecer negocios, privilegios de entrada múltiple y la capacidad de patrocinar a miembros de la familia. El umbral de inversión actualizado fortalece aún más la posición de Bahréin como uno de los destinos más abiertos y atractivos de la región para los inversores, lo que refuerza su reputación como un lugar para personas y profesionales de alto patrimonio que buscan un entorno acogedor y una alta calidad de vida.

Para más información sobre el Programa Golden Residency, incluidos los criterios de elegibilidad y los beneficios, visite: www.goldenresidency.gov.bh.

