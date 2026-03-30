O Brasil aumenta as importações de maçãs à medida que a UE fortalece sua posição em um mercado-chave

SÃO PAULO, 30 de março de 2026 /PRNewswire/ -- As importações da Apple para o Brasil continuam muito altas, enquanto a participação da oferta doméstica no mercado está claramente em declínio. Ao mesmo tempo, as exportações da União Europeia estão a crescer, confirmando a posição cada vez mais forte dos produtores europeus num dos mercados não comunitários mais importantes da UE.

Brasil se torna mais dependente de maçãs importadas

Have an apple day! Get to know high quality apples from EU

A ABPM, associação brasileira de produtores de maçã, relata um aumento acentuado nas importações de maçã fresca nas últimas temporadas. Enquanto o Brasil importou 153.707 toneladas em 2022/2023, o número subiu para 235.120 toneladas em 2023/2024 e permaneceu alto em 200.000 toneladas em 2024/2025.

Ao mesmo tempo, a participação da oferta doméstica caiu para apenas 75–78% da disponibilidade total do mercado, destacando o papel crescente das importações no atendimento da demanda no Brasil.

Exportações de maçãs da UE para o Brasil continuam a crescer

Os dados oficiais da Comissão Europeia (DG AGRI) mostram que a UE exportou 81.206 toneladas de maçãs frescas para o Brasil na temporada 2024/2025. Somente nos primeiros cinco meses da atual safra 2025/2026 (agosto a dezembro de 2025), as exportações já haviam atingido 61.461 toneladas, cerca de 76% do total registrado em toda a safra anterior.

A Itália continua sendo o principal fornecedor da UE para o mercado brasileiro, exportando 42.664 toneladas em 2024/2025 e mais 32.387 toneladas nos primeiros meses da temporada 2025/2026.

MAÇÃS da UE no Anuga Select Brasil 2026

A crescente importância do mercado brasileiro se reflete na campanha de informação e promoção de três anos "Hoje é dia da Apple! Descubra maçãs de alta qualidade da União Europeia", co-financiado pela União Europeia. Um componente fundamental da campanha é a participação no Anuga Select Brazil 2026 (São Paulo, 7–9 de abril de 2026). A edição anterior recebeu mais de 16.000 visitantes de 63 países e mais de 510 expositores de 38 países, reforçando sua posição como um dos principais eventos de negócios da região para o setor de alimentos.

No estande da campanha, os visitantes poderão provar maçãs europeias, participar de reuniões B2B e aprender mais sobre o sistema de controle de qualidade da UE, os padrões de segurança alimentar e os métodos de produção sustentáveis.

Um evento de imprensa também está planejado durante a feira, onde representantes da campanha de MAÇÃS da UE apresentarão os dados mais recentes do mercado e destacarão os principais rumos para a futura cooperação comercial UE-Brasil.

Mais informações sobre a campanha: https://euapples.eu/pt

Contato de mídia:[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942189/EU_Apples.jpg

FONTE Association of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION"