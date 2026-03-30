O Brasil aumenta as importações de maçãs à medida que a UE fortalece sua posição em um mercado-chave
Notícias fornecidas porAssociation of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION"
30 mar, 2026, 10:00 GMT
SÃO PAULO, 30 de março de 2026 /PRNewswire/ -- As importações da Apple para o Brasil continuam muito altas, enquanto a participação da oferta doméstica no mercado está claramente em declínio. Ao mesmo tempo, as exportações da União Europeia estão a crescer, confirmando a posição cada vez mais forte dos produtores europeus num dos mercados não comunitários mais importantes da UE.
Brasil se torna mais dependente de maçãs importadas
A ABPM, associação brasileira de produtores de maçã, relata um aumento acentuado nas importações de maçã fresca nas últimas temporadas. Enquanto o Brasil importou 153.707 toneladas em 2022/2023, o número subiu para 235.120 toneladas em 2023/2024 e permaneceu alto em 200.000 toneladas em 2024/2025.
Ao mesmo tempo, a participação da oferta doméstica caiu para apenas 75–78% da disponibilidade total do mercado, destacando o papel crescente das importações no atendimento da demanda no Brasil.
Exportações de maçãs da UE para o Brasil continuam a crescer
Os dados oficiais da Comissão Europeia (DG AGRI) mostram que a UE exportou 81.206 toneladas de maçãs frescas para o Brasil na temporada 2024/2025. Somente nos primeiros cinco meses da atual safra 2025/2026 (agosto a dezembro de 2025), as exportações já haviam atingido 61.461 toneladas, cerca de 76% do total registrado em toda a safra anterior.
A Itália continua sendo o principal fornecedor da UE para o mercado brasileiro, exportando 42.664 toneladas em 2024/2025 e mais 32.387 toneladas nos primeiros meses da temporada 2025/2026.
MAÇÃS da UE no Anuga Select Brasil 2026
A crescente importância do mercado brasileiro se reflete na campanha de informação e promoção de três anos "Hoje é dia da Apple! Descubra maçãs de alta qualidade da União Europeia", co-financiado pela União Europeia. Um componente fundamental da campanha é a participação no Anuga Select Brazil 2026 (São Paulo, 7–9 de abril de 2026). A edição anterior recebeu mais de 16.000 visitantes de 63 países e mais de 510 expositores de 38 países, reforçando sua posição como um dos principais eventos de negócios da região para o setor de alimentos.
No estande da campanha, os visitantes poderão provar maçãs europeias, participar de reuniões B2B e aprender mais sobre o sistema de controle de qualidade da UE, os padrões de segurança alimentar e os métodos de produção sustentáveis.
Um evento de imprensa também está planejado durante a feira, onde representantes da campanha de MAÇÃS da UE apresentarão os dados mais recentes do mercado e destacarão os principais rumos para a futura cooperação comercial UE-Brasil.
Mais informações sobre a campanha: https://euapples.eu/pt
Contato de mídia:[email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942189/EU_Apples.jpg
FONTE Association of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION"
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