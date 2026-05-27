A crescente importância das importações de maçãs na Colômbia - a campanha de MAÇÃS da UE na Alimentec 2026

A mesma tendência é claramente visível na categoria de frutas. Devido ao seu clima, a Colômbia depende de maçãs importadas, com suprimentos tradicionalmente provenientes principalmente de países do hemisfério sul. Os produtores europeus, no entanto, estão ganhando terreno no mercado.

De acordo com dados da Comissão Europeia, as exportações de maçã da UE para a Colômbia estão mostrando uma clara tendência de alta. Já nesta fase da temporada 2025/2026, as exportações atingiram 25.411 toneladas, superando o total de toda a temporada 2024/2025, que ficou em 22.360 toneladas.

A crescente demanda entre os consumidores colombianos por uma oferta de frutas mais diversificada, juntamente com o desenvolvimento do varejo e do serviço de alimentação, está criando oportunidades para fornecedores internacionais. De acordo com o USDA Foreign Agricultural Service, o setor de serviços de alimentação da Colômbia gerou cerca de US $ 19 bilhões em 2025, confirmando seu papel como um importante canal de distribuição de alimentos importados.

As feiras como porta de entrada para a cooperação internacional

Nesse contexto, os eventos do setor desempenham um papel vital. Eles permitem que produtores e parceiros comerciais se encontrem e construam relacionamentos. Um dos principais eventos da região é o Alimentec 2026, que acontece em Bogotá de 9 a 12 de junho. A feira reúne representantes-chave da indústria de alimentos, incluindo importadores, distribuidores e profissionais da HoReCa.

A edição deste ano contará com a campanha de informação e promoção cofinanciada pela UE "Have a apple day! Conheça maçãs de alta qualidade da UE". A campanha destaca os pontos fortes da produção de maçã da UE, incluindo controle de qualidade, rastreabilidade e fornecimento confiável. Essas são as principais vantagens para importadores, distribuidores e parceiros HoReCa que buscam produtos consistentes e de alta qualidade.

No estande da campanha, especialistas e representantes do setor europeu de fruticultura apresentarão as qualidades das maçãs da União Europeia. Eles discutirão seu potencial no mercado colombiano e as oportunidades de cooperação.

Como parte de suas atividades em torno da Alimentec, a campanha também sediará um evento dedicado à imprensa. Oferecerá um espaço para reuniões diretas com a mídia e mostrará as maçãs da UE em um ambiente culinário envolvente.

Mais informações sobre a campanha: www.euapples.eu/es

Contato de mídia: [email protected]

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FONTE Association of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION"