O forte aumento das vendas globais da Yadea promove a transição para a mobilidade sustentável

HANÓI, Vietnã, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Nas últimas semanas, houve um aumento notável no interesse por veículos elétricos Yadea em diversos mercados globais. As tendências de busca continuam a crescer, enquanto lojas de varejo autorizadas no Sudeste Asiático, África e América Latina estão vivenciando forte impulso de vendas, com consumidores recorrendo ativamente a soluções de mobilidade elétrica. Como a marca número 1 do mundo em vendas de veículos elétricos de duas rodas por nove anos consecutivos, a Yadea está ganhando força graças à sólida qualidade dos produtos, forte reputação da marca e sua capacidade de atender às necessidades reais de deslocamento — acelerando ainda mais a transição global para um transporte urbano mais sustentável.

Loja da Yadea no Vietnã (PRNewsfoto/Yadea)

Para os moradores das cidades, motocicletas elétricas e scooters elétricos são cada vez mais vistos como uma escolha prática. Essa mudança é impulsionada não apenas pelas necessidades de mobilidade, mas também por uma crescente preferência por produtos confiáveis e de alta qualidade, respaldados por marcas de confiança. Diversas vantagens importantes explicam por que os veículos elétricos de duas e três rodas estão se tornando uma escolha cada vez mais popular.

Primeiro, custo total de propriedade significativamente menor. Comparadas às motocicletas a gasolina, as motocicletas elétricas oferecem uma solução muito mais econômica, com custos totais de uso tão baixos quanto cerca de um décimo. Além de um preço geralmente mais acessível, as despesas operacionais diárias são muito reduzidas devido ao menor custo da eletricidade. Ao mesmo tempo, a ausência de sistemas complexos de motor elimina a necessidade de trocas de óleo e reduz a frequência de manutenção, levando a custos de manutenção mais baixos.

Segundo, versátil para o uso diário em diversos cenários. Motocicletas elétricas são mais adequadas para uma ampla variedade de necessidades diárias — desde o trajeto para o trabalho e levar os filhos à escola até compras rápidas e tarefas de curta distância. Seu corpo mais leve, o design fácil de usar e a crescente variedade de recursos inteligentes as tornam acessíveis a um grupo mais amplo de usuários, desde estudantes até motociclistas mais velhos. Para viagens de média e curta distância, elas oferecem uma solução de mobilidade mais flexível e prática que se integra perfeitamente ao dia a dia.

Dentro desse contexto, marcas líderes estão acelerando a inovação de produtos para atender às crescentes expectativas dos usuários. A Yadea, por exemplo, continua a fortalecer seu portfólio com modelos que aprimoram desempenho, durabilidade e qualidade. Aprimoramentos como bateria avançada, funções inteligentes integradas e design exclusivo de moda estão ajudando a construir confiança entre os usuários iniciantes, reforçando o valor a longo prazo.

À medida que cada vez mais países promovem opções de viagem sustentáveis e diante das frequentes flutuações nos preços internacionais do petróleo, os veículos elétricos de duas rodas estão deixando de ser apenas uma alternativa suplementar. Em vez disso, eles estão se tornando cada vez mais uma escolha preferida — oferecendo uma forma mais eficiente, conveniente e preparada para o futuro de viver a vida na cidade.

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FONTE Yadea